Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

অর্ধশত অসহায় পরিবার পেল ঈদ উপহার সামগ্রী

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৮ মে ২০২৬, ১০: ৫৫
অর্ধশত অসহায় পরিবার পেল ঈদ উপহার সামগ্রী
অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইনসাফ ফাউন্ডেশন। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার ধুরাইল ইউনিয়নের চরগোরকপুর এলাকায় অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইনসাফ ফাউন্ডেশন।

সংগঠনটির উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার সকালে চরগোরকপুর এলাকায় অর্ধশত অসহায় পরিবারের মধ্যে ঈদের উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

চরগোরকপুর এলাকার মানবিক ও সচেতন তরুণদের সমন্বয়ে গঠিত ইনসাফ ফাউন্ডেশন নিজস্ব অর্থায়ন ও স্থানীয় সহযোগিতায় এসব ঈদসামগ্রীর প্যাকেট প্রস্তুত করে। প্রতিটি প্যাকেটে চাল, ভোজ্যতেল, পেঁয়াজসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল। তালিকা অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে উপকারভোগীদের হাতে এসব সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

বিষয়:

ঈদময়মনসিংহ বিভাগঈদুল আজহাজেলার খবরঈদ উপহার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত