অর্ধশত অসহায় পরিবার পেল ঈদ উপহার সামগ্রী

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার ধুরাইল ইউনিয়নের চরগোরকপুর এলাকায় অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইনসাফ ফাউন্ডেশন।
সংগঠনটির উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার সকালে চরগোরকপুর এলাকায় অর্ধশত অসহায় পরিবারের মধ্যে ঈদের উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
চরগোরকপুর এলাকার মানবিক ও সচেতন তরুণদের সমন্বয়ে গঠিত ইনসাফ ফাউন্ডেশন নিজস্ব অর্থায়ন ও স্থানীয় সহযোগিতায় এসব ঈদসামগ্রীর প্যাকেট প্রস্তুত করে। প্রতিটি প্যাকেটে চাল, ভোজ্যতেল, পেঁয়াজসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল। তালিকা অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে উপকারভোগীদের হাতে এসব সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।
রাজশাহীতে পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্যাপন করা হচ্ছে। ঈদের প্রধান জামাতে অংশ নিয়ে ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু জাতীয় ঐক্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এটাই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।২১ মিনিট আগে
ত্যাগের মহিমা আর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বরিশালে উদ্যাপিত হয়েছে ঈদুল আজহা। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় বরিশাল নগরের হেমায়েত উদ্দীন ঈদগাহ ময়দানে প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।২৫ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে পাঁচ মাস আগে সংঘটিত চাঞ্চল্যকর মাথাবিহীন আব্রাহাম খান হত্যা মামলার মূল পরিকল্পনাকারী ও পলাতক আসামি মোবারক মণ্ডলকে ইন্টারপোলের সহযোগিতায় কাতার থেকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)...২৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে একটি তেলবাহী জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এমটি মেঘনা ট্রেডার নামের জাহাজটিতে আজ বৃহস্পতিবার (২৮ মে) সকাল ৭টা ২৫ মিনিটের দিকে আগুন লাগে।৩১ মিনিট আগে