ময়মনসিংহে আঞ্জুমান ঈদগাহে প্রধান জামাত, শান্তি কামনায় দোয়া

ময়মনসিংহে উদ্যাপিত হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা। জেলার প্রায় আড়াই হাজার মসজিদ ও ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ঈদের জামাত।
ঈদুল আজহার প্রধান জামাত নগরীর আঞ্জুমান ঈদগাহ মাঠে সকাল সাড়ে ৭টায় ও একই মাঠে সকাল সাড়ে ৮টায় দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া জেলার উপজেলাগুলোতেও ছোট-বড় জামাত অনুষ্ঠিত হয়।
আঞ্জুমান ঈদগাহে সদর আসনের সংসদ সদস্য আবু ওয়াহাব আকন্দ, সিটি প্রশাসক মো. রুকুনোজ্জামান সরকার, ক্রিকেটার মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতসহ দলে দলে মুসল্লিরা অংশ নেন। বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে প্রথম জামাতে প্রায় ৩০ হাজার মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন। পরে দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হয় মসজিদে।
প্রথম জামাতে হাফেজ মুফতি আব্দুল্লাহ আল মামুন ও দ্বিতীয় জামাতে হাফেজ মাওলানা আতিকুর রহমান ইমামতি করেন।
নামাজ শেষে সদর আসনের সংসদ সদস্য আবু ওয়াহাব আকন্দ বলেন, ‘বিগত দিনের জঞ্জাল দূর করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ পরিচালনা করতে হবে। বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মাহ যেন ভালোভাবে চলে, সেই প্রত্যাশা করি।’
সিটি প্রশাসক মো. রোকনুজ্জামান সরকার বলেন, ‘আমরা যেমন নিজের ঘরকে পরিষ্কার রাখি, ঠিক তেমনি কোরবানির বর্জ্য অপসারণ করে শহরকে পরিষ্কার রাখতে হবে।’
