বিএনপি ছেড়ে আ.লীগে, আইনজীবী মুবিনকে গ্রেপ্তারের দাবি

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ৪২
ফয়জুল করিম মুবিন। ছবি: সংগৃহীত
ফয়জুল করিম মুবিন। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া কিশোরগঞ্জ বিএনপির সাবেক নেতা আইনজীবী ফয়জুল করিম মুবিনকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। পোস্ট দিয়ে নানা মন্তব্য করছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

এর মধ্যে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব শহীদুল্লাহ কায়সার লিখেছেন, ‘আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে, কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সহ-দপ্তর সম্পাদক ফয়জুল করিম মুবিন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিরুদ্ধে নানা ধরনের উসকানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন এবং ফ্যাসিবাদী সংগঠন আওয়ামী লীগের পক্ষে নানা মন্তব্য করছেন।

‘তিনি এমনকি দাবি করছেন, খুনি শেখ হাসিনা দেশে আসবেন বা ইতিমধ্যে এসে গেছেন। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের রাজপথের একজন কর্মী হিসেবে প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি—খুনি শেখ হাসিনার অবস্থান কোথায়, তা জানতে ফয়জুল করিম মুবিনকে অবিলম্বে আইনের আওতায় আনা হোক।’

অপর দিকে স্থানীয় আওয়ামী লীগের পলাতক নেতা-কর্মীরা অভিনন্দন জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করে তাঁকে ট্যাগ করছেন। পরে সেগুলো নিজের টাইমলাইনে শেয়ারও করেছেন ফয়জুল করিম মুবিন।

এর আগে গতকাল বুধবার বিএনপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আওয়ামী লীগের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন জেলা বিএনপির সাবেক উপদপ্তর সম্পাদক আইনজীবী ফয়জুল করিম মুবিন। নিজের ফেসবুক আইডিতে ২ মিনিট ১২ সেকেন্ডের বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘শেখ হাসিনা যেহেতু বলেছেন, তিনি অবশ্যই দেশে ফিরবেন। শেখ হাসিনা বাংলাদেশে অবশ্যই আসবেন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।’

ফয়জুল করিম মুবিন বলেন, ‘বাংলাদেশের রাজনীতি এখন নতুন এক অধ্যায়ে প্রবেশ করছে। শেখ হাসিনা শুধু আওয়ামী লীগের নয়, তিনি এই দেশের স্থিতিশীলতার প্রতীক। দেশ ও জনগণের স্বার্থে এখন ঐক্যের সময়।’

মুবিন বলেন, ‘আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের দল, ধর্মনিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব। ৫ আগস্টের পর মানুষের যে স্বপ্ন ছিল, চেতনা ছিল, এক বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু রাষ্ট্র সংস্কারের নামে সম্পদ ভোগ করার চেষ্টা চলছে। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা চলছে। তাকে প্রতিহত করার জন্যই আমি আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছি। শেখ হাসিনাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক, বাংলাদেশের মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল। আমি আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে নিজেকে গর্বিত মনে করছি।’

মুবিন আরও বলেন, ‘আমি রাজনীতি করেছি দেশের জন্য, দলের জন্য নয়। এখন মনে করছি, দেশের নেতৃত্বে শেখ হাসিনার প্রয়োজন।’

ফয়জুল করিম মুবিনের বাবা মরহুম ফজলুল করিম ছিলেন কিশোরগঞ্জ সদর আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সরকারের স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী (১৯৭৮–৮২)। তিনি কিশোরগঞ্জ মহকুমা বিএনপির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ফয়জুল করিম তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের সম্পর্কে চাচাতো ভাই হন আইনজীবী ফয়জুল করিম মুবিন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আইনজীবী ফয়জুল করিম মুবিন দীর্ঘদিন কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি গত ২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জেলা বিএনপির সম্মেলনের আগের কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক ও পৌর বিএনপির সদস্য ছিলেন। জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম কিশোরগঞ্জ শাখার যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি।

এ ছাড়া কিশোরগঞ্জ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটরের দায়িত্ব পালন করেছেন ফয়জুল করিম মুবিন। ৭ অক্টোবর বিএনপির সব পদ থেকে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। ৯ অক্টোবর অতিথি পাবলিক প্রসিকিউটর পদ থেকেও পদত্যাগ করেন তিনি।

এ বিষয়ে কথা বলতে ফয়জুল করিম মুবিনের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করে সাড়া না পাওয়ায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি। তবে কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম মোবাইল ফোনে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার জানামতে, সে একজন নেশাগ্রস্ত লোক। মানসিকভাবে অসুস্থ। তার মতো লোকের বিএনপি নয়, কোনো দলেই থাকা উচিত নয়।’

