বিদেশ যেতে না পেরে মাইক ভাড়া করে এলাকাবাসীকে গালাগাল

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
বিদেশ যেতে না পেরে ক্ষোভে মাইক ভাড়া করে এলাকাবাসীকে গালাগাল করেছেন কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার এক যুবক। সেই ভিডিও নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করলে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়।
ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ পানান গ্রামে। ওই যুবকের নাম সারোয়ার হোসেন রাব্বি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে একাধিকবার ব্যর্থ হয়েছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাব্বি বিভিন্ন এনজিও ও সমাজের বিত্তবানদের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কেউ সহযোগিতা না করায় তাঁর মধ্যে ক্ষোভ জন্ম নেয়। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুরের দিকে তিনি ৫০০ টাকা খরচ করে একটি মাইক ভাড়া নিয়ে গ্রামে ঘুরে ঘুরে এলাকাবাসীকে গালাগাল করেন।
পরে সেই ভিডিও নিজের ফেসবুক আইডিতে আপলোড করেন। ভিডিওতে রাব্বি অভিযোগ করেন, তিন-চার মাস ধরে সৌদি আরব যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মাত্র ১ লাখ টাকা জোগাড় করতে না পারায় তাঁর ভিসা ও মেডিকেল সনদের মেয়াদ (৩০ অক্টোবর) শেষ হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন সমিতির কাছে ঋণ চেয়েছেন। কেউ সহযোগিতা করেনি। ব্যাংক থেকে ঋণ চেয়েও ব্যর্থ হয়েছেন।
রাব্বি বলেন, ‘মানুষের কারণে আগেও দুবার আমার ভিসা নষ্ট হয়েছে। এবারও কেউ সাহায্য করল না। তাই রাগের মাথায় ভুল করেছি।’
ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘প্রথমে ক্ষমা চাইছি। আমি অনেক খারাপ ভাষায় গালাগাল করেছি। আমি কেন এমন করেছি, শুনুন।’
রাব্বি জানান, তিনি বিবাহিত এবং এক সন্তানের বাবা। জীবিকার তাগিদে অটোরিকশা চালানোর পাশাপাশি বিকাশ এজেন্টের কাজ করেন।
এ ঘটনায় এলাকাবাসী প্রথমে বিষয়টি গুরুত্ব না দিলেও পরে ভিডিওটি ভাইরাল হলে অনেকে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হন। কেউ কেউ আবার রাব্বির মানসিক কষ্ট ও পারিবারিক চাপের প্রতি সহানুভূতিও দেখান।
স্থানীয় বাসিন্দা এরশাদ বলেন, এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। এখন চায়ের দোকান থেকে ঘরোয়া আড্ডা সব জায়গায় রাব্বির ঘটনাই আলোচনার বিষয়।
