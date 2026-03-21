Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

কুকুরকে ঢিল মারা নিয়ে দফায় দফায় সংঘর্ষ-ভাঙচুর, আহত ২০

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২১ মার্চ ২০২৬, ১২: ২৪
কুকুরকে ঢিল মারা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত একজন গতকাল শুক্রবার রাতে ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলায় কুকুরকে ঢিল মারা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বাড়িঘর ও দোকানপাটেও ভাঙচুর চালানো হয়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন।

উপজেলার কালিপুর দক্ষিণপাড়া এলাকায় গতকাল শুক্রবার (২০ মার্চ) সন্ধ্যার পর শুরু হওয়া ওই সংঘর্ষ রাত ১১টা পর্যন্ত চলে। এই ঘটনায় পুলিশ সাতজনকে আটক করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কালিপুর গ্রামের জারুল্লা বংশের শ্রাবণ মিয়ার পোষা কুকুরকে ঢিল মারেন জুরাত ব্যাপারী বাড়ির সোহেল মিয়া। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে প্রথমে বাগ্‌বিতণ্ডা এবং পরে হাতাহাতি হয়। রাত ৮টার দিকে স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করেন। তবু এ নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে জারুল্লা বংশের লোকজনের মধ্যেই বিভক্তির সৃষ্টি হয়।

এ সময় তাঁরা বিন্দির বাড়ি ও জুরাত ব্যাপারী বাড়ি—এই দুই পক্ষে ভাগ হয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। তাঁরা দা, লাঠি, বল্লম ও ইটপাটকেল নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা চালান। এ সময় সাবেক কাউন্সিলর আশরাফ আলীর বাড়িসহ অন্তত ১০টি বসতঘর ও দোকান ভাঙচুর করা হয়।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৪ জনের নাম জানা গেছে। তাঁরা হলেন সীমান্ত (২০), রাহুল মিয়া (২৩), কাউসার (৪৭), রিফাত সরকার (২৬), নীরব আহমেদ (১৭), জুবায়ের আহমেদ (১৪), আব্দুল আওয়াল (৫২), আলী হোসেন (৫২), ইমন (১৩), সজীব মিয়া (২০), সিয়াম (১৮), আহাদ মিয়া (৪৫), নাঈম (১৮) ও ইব্রাহীম (১৭)। তাঁদের মধ্যে সজীব ও সিয়ামের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক রিপন দেবনাথ জানান, শুক্রবার রাত ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত অন্তত ১৪ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে আসেন। তাঁদের চিকিৎসাসেবা চলছে।

ভাঙচুরের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী এম রহমান বলেন, ‘কী কারণে সংঘর্ষ হয়েছে, আমরা জানি না। তবে আমার দোকানসহ আশপাশের বেশ কয়েকটি দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে। আমরা এর বিচার চাই।’

স্থানীয় বাসিন্দা আফসার উদ্দিন বলেন, ‘তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে মারামারি বড় ধরনের সংঘর্ষে রূপ নেয়। আমরা মীমাংসার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।’

কিশোরগঞ্জের (ভৈরব-কুলিয়ারচর সার্কেল) সহকারী পুলিশ সুপার মো. ফয়জুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ, র‍্যাব, সেনাবাহিনী ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই ঘটনায় সাতজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সংঘর্ষের পর ওই এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

