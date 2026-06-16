গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজে ভৈরবে গ্যারেজে অগ্নিকাণ্ড, ১২ লাখ টাকার ক্ষতি দাবি

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে একটি অটোরিকশা বডি তৈরির গ্যারেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রায় ১২ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন গ্যারেজ মালিক। মঙ্গলবার (১৬ জুন) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শহরের আমলাপাড়া পাকিস্তান মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে ভৈরব নদীঘাট ও ভৈরব বাজার ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
গ্যারেজের মালিক নাঈম মিয়া জানান, তাঁর গ্যারেজে অটোরিকশা মেরামতের পাশাপাশি পুরোনো বডি তৈরির কাজ করা হয়। রড বাঁকানোর কাজে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়লে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। এতে গ্যারেজের দুটি কক্ষের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মালামাল পুড়ে গিয়ে প্রায় ১২ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মারুফ মিয়া বলেন, ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়ার কিছু সময় পর তারা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ভৈরব বাজার এলাকায় দীর্ঘদিনের যানজটের কারণে জরুরি সেবা প্রদানকারী যানবাহনের চলাচলে প্রায়ই সমস্যা হয়। যানজট নিরসন করা গেলে ফায়ার সার্ভিস আরও দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারবে।
ভৈরব বাজার ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. আল আমিন বলেন, খবর পাওয়ার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত শেষে নির্ধারণ করা হবে।
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