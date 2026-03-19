গাজীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ১০ কিলোমিটারে যানজট, ভোগান্তি চরমে

গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ১০ কিলোমিটারে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার পর থেকে মহাসড়কের মাওনা চৌরাস্তা পল্লী বিদ্যুৎ মোড় থেকে জৈনা বাজার বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত তীব্র যানজট দেখা যায়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়ছে ঈদে ঘরমুখী মানুষ।
দুপুরে জৈনা বাজার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দেখা যায়, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ঢাকা লেন তুলনামূলক ফাঁকা থাকলেও ময়মনসিংহ লেনে প্রচণ্ড গাড়ির চাপ। যানজটের কারণে একই স্থানে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দূরপাল্লার গণপরিবহনগুলো। যত দূর চোখ যায় শুধু বাস, ট্রাক আর অন্যান্য গাড়ির ভিড়।
সৌখিন পরিবহনের বাসচালক রমিজ উদ্দিন বলেন, ‘ঘণ্টাখানেক সময় জৈনা বাজার বাসস্ট্যান্ডে বসে রয়েছি। অনেক গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ। পুলিশ কাজ করলেও সড়ক ফাঁকা হচ্ছে না। গরমে যাত্রীদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। শিশুদের ভোগান্তি বেশি হচ্ছে।’
শ্যামলী পরিবহনের যাত্রী সুলতান খান বলেন, ‘ঈদের ছুটির তৃতীয় দিনেও এই অবস্থা। রাতে বৃষ্টির কারণে রওনা হইনি ভোগান্তি হবে বলে। কিন্তু দিনে আরও বেশি দুর্ভোগে পড়েছি। শিশুরা গরমে ছটফট করছে। বাসে কান্নাকাটি করছে। অনেক কষ্ট হচ্ছে।’
মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, সড়কের মাওনা চৌরাস্তার পরে একটু যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ যানজট নিরসনে কাজ করছে। বিভিন্ন প্রবেশমুখে এলোমেলো গাড়ির কারণে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে রাস্তার নিয়ন্ত্রণ ফিরে আসবে।
