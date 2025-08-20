তদন্তে অনিয়ম প্রমাণিত, চিকিৎসক শর্মী রায়কে কারণ দর্শানোর নোটিশ

বাগেরহাট ও চিতলমারী প্রতিনিধি
অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চিকিৎসক শর্মী রায়কে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ।
বর্তমানে চিতলমারীতে কর্মরত চিকিৎসক শর্মী রায়ের বিরুদ্ধে এর আগে একই জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে করোনা মহামারির সময়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বরাদ্দ করা সরকারি অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।
এসব অভিযোগ তদন্তে পিরোজপুরের সিভিল সার্জন প্রতিবেদন জমা দেন। তাতে অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নোটিশ প্রাপ্তির ১০ কর্মদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।
১৩ আগস্ট স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমানের স্বাক্ষরিত নোটিশ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, চিকিৎসক শর্মী রায়ের কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮–এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ হিসেবে গণ্য। তাই কেন তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত অথবা গুরুদণ্ড দেওয়া হবে না, সে বিষয়ে জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
চিতলমারী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চিকিৎসক শর্মী রায় বলেন, ‘করোনাকালে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং ১০ কর্মদিবসের মধ্যে জবাব দিতে বলেছে।’
বাগেরহাটের সিভিল সার্জন আ স মো. মাহবুবুল আলম বলেন, এটা বিভাগীয় মামলা নয়, তাঁকে শোকজ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডেকেছে। কী সিদ্ধান্ত হয়, দেখা যাবে।
অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চিকিৎসক শর্মী রায়কে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ।
বর্তমানে চিতলমারীতে কর্মরত চিকিৎসক শর্মী রায়ের বিরুদ্ধে এর আগে একই জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে করোনা মহামারির সময়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বরাদ্দ করা সরকারি অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।
এসব অভিযোগ তদন্তে পিরোজপুরের সিভিল সার্জন প্রতিবেদন জমা দেন। তাতে অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নোটিশ প্রাপ্তির ১০ কর্মদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।
১৩ আগস্ট স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমানের স্বাক্ষরিত নোটিশ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, চিকিৎসক শর্মী রায়ের কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮–এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ হিসেবে গণ্য। তাই কেন তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত অথবা গুরুদণ্ড দেওয়া হবে না, সে বিষয়ে জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
চিতলমারী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চিকিৎসক শর্মী রায় বলেন, ‘করোনাকালে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং ১০ কর্মদিবসের মধ্যে জবাব দিতে বলেছে।’
বাগেরহাটের সিভিল সার্জন আ স মো. মাহবুবুল আলম বলেন, এটা বিভাগীয় মামলা নয়, তাঁকে শোকজ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডেকেছে। কী সিদ্ধান্ত হয়, দেখা যাবে।
বঙ্গোপসাগরে পাঁচ দিন ভেসে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন মোরশেদ (২০) নামের এক জেলে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কুয়াকাটার জেলেরা তাঁকে উদ্ধার করেন। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে বঙ্গোপসাগরের পায়রা বন্দর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে এফবি সাজেদা ট্রলারের মাঝি সোবহান তাঁকে এফবি বায়েজিদ ট্রলারে হস্তান্তর করেন।১৫ মিনিট আগে
সিলেট সিটি করপোরেশনের এক কর্মচারীর ওপর হামলার ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে ওই দিন দুপুরে সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়। পরে বুধবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।২০ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে তিন নারী-পুরুষকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে তাঁদের চুনারুঘাট থানায় সোপর্দ করে বিজিবি।২৩ মিনিট আগে
অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে যাচাই-বাছাই কমিটি চাল আমদানির অনুমোদন দিয়েছে। এরই মধ্যে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে চাল আমদানি শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আরও চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে। আজ বুধবার দুপুরে দিনাজপুর সার্কিট২৯ মিনিট আগে