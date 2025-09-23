Ajker Patrika
খুলনায় নদী থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা নগরীর শিপইয়ার্ডের ১ নম্বর জেটির পাশে রূপসা নদীর তীর থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির (পুরুষ) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক ১০টা ৫০ মিনিটের দিকে লাশটি দেখতে পান কর্তব্যরত নিরাপত্তা প্রহরীরা।

শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানোর পরপরই ঘটনাটি লবণচরা থানা-পুলিশকে অবহিত করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পাশাপাশি নৌ পুলিশকেও জানানো হয়।

প্রাথমিকভাবে লাশটির পরিচয় জানা যায়নি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা লাশ উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে। লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হোসাইন মাসুম বিষয়টি জানিয়েছেন।

