খুলনায় কিশোর গ্যাংয়ের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

খুলনায় কিশোর গ্যাংয়ের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে সোনাডাঙ্গা থানা-পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি চায়নিজ কুড়াল, একটি ধাতব পাঞ্চ ও একটি স্কুলব্যাগ উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তার কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা হচ্ছেন মো. আকাশ আহম্মেদ জনি (১৯), শাহরিয়ার ইমন (১৯) ও মো. নাফিজুল ইসলাম (১৯)।
সোনাডাঙ্গা মডেল থানাধীন বানিয়াখামার পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত এসআই মো. ফারুক আলম জানান, গতকাল সোমবার রাতে ডিউটি পালন করার সময় বসুপাড়া মেইন রোডস্থ বসুপাড়া নার্সারির ভেতরে অভিযান চালিয়ে তাঁদের মালামালসহ গ্রেপ্তার করা হয়।
এসআই আরও বলেন, এ ঘটনায় আজ মঙ্গলবার সোনাডাঙ্গা থানায় মামলা করা হয়েছে।
