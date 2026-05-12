Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় কিশোর গ্যাংয়ের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
প্রতীকী ছবি

খুলনায় কিশোর গ্যাংয়ের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে সোনাডাঙ্গা থানা-পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি চায়নিজ কুড়াল, একটি ধাতব পাঞ্চ ও একটি স্কুলব্যাগ উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তার কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা হচ্ছেন মো. আকাশ আহম্মেদ জনি (১৯), শাহরিয়ার ইমন (১৯) ও মো. নাফিজুল ইসলাম (১৯)।

সোনাডাঙ্গা মডেল থানাধীন বানিয়াখামার পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত এসআই মো. ফারুক আলম জানান, গতকাল সোমবার রাতে ডিউটি পালন করার সময় বসুপাড়া মেইন রোডস্থ বসুপাড়া নার্সারির ভেতরে অভিযান চালিয়ে তাঁদের মালামালসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

এসআই আরও বলেন, এ ঘটনায় আজ মঙ্গলবার সোনাডাঙ্গা থানায় মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

খুলনা জেলাপুলিশগ্রেপ্তারখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবরকিশোর গ্যাং
ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

