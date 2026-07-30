খুলনার ময়ূর আবাসিক এলাকার লেক থেকে মাদ্রাসাছাত্রের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

খুলনার ময়ূর আবাসিক লেকে ভাসমান অবস্থায় সোয়েব নামে এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত সোয়েব সোনাডাঙ্গা বয়রা ক্রস রোডের বাসিন্দা হাসিব মিয়ার ছেলে। সে স্থানীয় একটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছিল।
হরিণটানা থানার এসআই জাহাঙ্গীর মোল্লা পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে বলেন, সোয়েব প্রায়ই কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেত। বুধবার বিকেলেও সে কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে যায়। রাতে বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেন। কোথাও সন্ধান না পেয়ে তাঁরা ফিরে আসেন।
আজ সকালে স্থানীয়রা লেকে একটি ভাসমান মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে। খবর পেয়ে সোয়েবের বাবা-মা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং মরদেহ সোয়েবের বলে শনাক্ত করেন।
এসআই জাহাঙ্গীর মোল্লা আরও বলেন, ‘সোয়েব সাঁতার কাটতে জানে না। পানি দেখে সাঁতার কাটার জন্য লেকে নামতে গিয়ে স্লিপ খেয়ে পানিতে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যেতে পারে। তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। তবে পুরো বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখব। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’
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