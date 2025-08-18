Ajker Patrika
ভেজাল ওষুধ বিক্রির অভিযোগ, লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা

খুলনা প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ভেজাল ওষুধ প্রদর্শন, বিপণন ও বিক্রয়ের অভিযোগে খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গা মজিদ স্মরণীর পাশে লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার দুপুরে ওই প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর খুলনার উপপরিচালক মোহাম্মদ সেলিম বলেন, অভিযান পরিচালনার সময় দেখা যায়, দীর্ঘদিন ধরে লাজ ফর্মা ফিলিপাইনের ওষুধ বলে একধরনের চুলকানি নিরাময়ের ওষুধ প্রদর্শন, বিপণন ও বিক্রয় করছিল। ওষুধটি যে নামে বিক্রি করা হচ্ছিল, তা ফিলিপাইনের ওষুধ নয়। মূলত ভেজাল ওষুধটি তৈরি হয় ঝিনাইদহের এডোরাবেলা হেলথ কেয়ার নামের একটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানে।

মোহাম্মদ সেলিম জানান, সত্যতা পাওয়ার পর ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর লাজ ফর্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা ও সংশোধনের নির্দেশ দেয়। এর মধ্যে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪১ ধারায় ২ লাখ, ৪৪ ধারায় ২ লাখ এবং ৫০ ধারায় ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

ওষুধখুলনা বিভাগভোক্তা অধিকারজেলার খবর
