কেএমপিতে ১১ কর্মকর্তাকে বদলি, নতুন ওসি পেল সাত থানা

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের (কেএমপি) ১১ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। এর মধ্যে সাত থানা পেয়েছে নতুন ওসি।
আজ বুধবার কেএমপি উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর) এম এম শাকিলুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে ১২ এপ্রিল কেএমপির চার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের খুলনার বাইরে রাজশাহী ও বরিশাল রেঞ্জে বদলি করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে পুলিশ পরিদর্শক এস এম জাবীদ হাসানকে খালিশপুর থানায়, পুলিশ পরিদর্শক মু. মোরাদুল ইসলামকে দৌলতপুর থানায়, পুলিশ পরিদর্শক মো. হালিমুর রহমানকে আড়ংঘাটা থানায়, পুলিশ পরিদর্শক মো. আবুল বাশারকে খানজাহান আলী থানায়, পুলিশ পরিদর্শক মো. শফিকুল ইসলামকে দৌলতপুর থানা থেকে খুলনা থানায়, পুলিশ পরিদর্শক ডিবি মো. হেলাল উদ্দিনকে হরিণটানা থানায়, পুলিশ পরিদর্শক রেশন স্টোরের ইনচার্জ সৈয়দ মোশারেফ হোসেনকে লবণচরা থানার ওসি হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
এ ছাড়া পুলিশ পরিদর্শক লোকমান হোসেনকে গোয়েন্দা বিভাগে, খালিশপুর থানার ওসি মো. তৌহিদুজ্জামানকে গোয়েন্দা বিভাগে, আড়ংঘাটা থানার ওসি শাহজাহান আহমেদকে গোয়েন্দা বিভাগে এবং পুলিশ পরিদর্শক মোশাররফ হোসেনকে রেশন স্টোরের ইনচার্জ হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
