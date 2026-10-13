Ajker Patrika
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খুলনা

রূপসায় ফখরুল হত্যা মামলার আসামি চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
রূপসায় ফখরুল হত্যা মামলার আসামি চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার

খুলনার রূপসায় ইটভাটার কার্যালয়ে গুলি করে ফখরুল ইসলামকে (৩২) হত্যা মামলার অন্যতম আসামি আব্দুর রহমানকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে এসআরবি। গতকাল সোমবার (১২ অক্টোবর) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার আব্দুর রহমান খুলনার রূপসা উপজেলার ইলাইপুর এলাকার আব্দুর রউফ শেখের ছেলে।

এসআরবির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআরবি-৬ খুলনা ও এসআরবি-৭ চট্টগ্রামের একটি যৌথ দল হাটহাজারী থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে আব্দুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ১২ আগস্ট রাতে রূপসা থানার মেসার্স রূপসা ব্রিকসের কার্যালয়ে অবস্থান করছিলেন ফখরুল ইসলাম। এ সময় অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তরা তাঁকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তাঁকে রূপসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় ফখরুল ইসলামের ভাই ফরহাদ হোসেন রূপসা থানায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করে একটি হত্যা মামলা করেন।

এসআরবি জানায়, গ্রেপ্তার আব্দুর রহমানকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ মামলার অন্য অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

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