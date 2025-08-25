Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

ডুমুরিয়ায় পিকআপ-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ৪

খুলনা প্রতিনিধি
ডুমুরিয়া ফায়ার স্টেশনের ১টি ইউনিট উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার জিলেরডাঙ্গা এলাকায় যাত্রীবাহী ইজিবাইকের সঙ্গে একটি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন নিহত এবং একজন  আহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাতজন যাত্রী নিয়ে ডুমুরিয়া বাজার থেকে খুলনা নগরীর গল্লামারীর উদ্দেশে যাত্রা করছিল একটি ইজিবাইক। খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের জিলেরডাঙ্গা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ইজিবাইকটির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকের চালক মুজাহিদুল মোড়ল (২৫) ও যাত্রী রিনা খাতুন (৪৭) নিহত হন। পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর রুস্তম আলী খান (৬৪) এবং হাফিজ (৪০) মারা যান। গুরুতর আহত একজনকে ডুমুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ চালায় এবং মহাসড়কে স্বাভাবিক যান চলাচল নিশ্চিত করে। দুর্ঘটনাকবলিত ইজিবাইকটি উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।

এদিকে সংঘর্ষের পরপরই পিকআপ ভ্যানের চালক ও সহকারী পালিয়ে যান। পুলিশ তাঁদের আটকের চেষ্টা করছে।

ডুমুরিয়া থানার ওসি মো. মাসুদ রানা বলেন, ‘ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হয়েছে। এ ছাড়া আরও দুজনের মৃত্যুর খবর শুনেছি।’

বিষয়:

খুলনা জেলাডুমুরিয়ানিহতসড়ক দুর্ঘটনাখুলনা বিভাগ
