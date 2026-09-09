Ajker Patrika
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খুলনা

ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গুলি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় রক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ১১
ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গুলি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় রক্ষা
প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরীতে চাঁদা না পেয়ে ভাঙারি ব্যবসায়ী আশিকুর রহমানকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে দুর্বৃত্তরা। তবে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের দেয়ালে লাগায় তিনি রক্ষা পেয়েছেন।

খুলনা সদর থানার বাগমারা এলাকায় আজ বুধবার বেলা পৌনে ১টার দিকে গুলির ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পরপরই দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ব্যবসায়ী আশিক নগরীর শের-এ-বাংলা রোডের হাজী বাড়ির মোড়ের সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ দুপুরে বাগমারা মেইন রোডে মা মোটরসের মালিক তরিকুল ইসলাম অনিকের দোকানে বসে কথা বলছিলেন ব্যবসায়ী আশিক। কিছুক্ষণ পর আশিককে লক্ষ্য করে দুই যুবক গুলি করে পালিয়ে যান। তবে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের দেয়ালে লাগে।

জানতে চাইলে খুলনা জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি।

বিষয়:

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