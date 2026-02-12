Ajker Patrika
খুলনা

জামায়াতের সেক্রেটারি গোলাম পরওয়ার পরাজিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০০: ৪৫
জামায়াতের সেক্রেটারি গোলাম পরওয়ার পরাজিত
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা-৫ (ফুলতলা-ডুমুরিয়া) আসনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার পরাজিত হয়েছেন। তিনি ২ হাজার ৭০২ ভোটের ব্যবধানে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আলী আসগার লবির কাছে পরাজিত হয়েছেন।

আলী আসগার লবির প্রাপ্ত মোট ভোট ১ লাখ ৪৭ হাজার ৬৫৮টি। আর জামায়াতের মিয়া গোলাম পরওয়ার পেয়েছেন ১ লাখ ৪৪ হাজার ৯৫৬ ভোট। আসনভিত্তিক কেন্দ্রের ফলাফল গণনা শেষে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিষয়:

ডুমুরিয়াখুলনা বিভাগখুলনাজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

এই বিজয় বঙ্গবন্ধু ও জিয়াউর রহমানসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি উৎসর্গ করতে চাই: ফজলুর রহমান

এই বিজয় বঙ্গবন্ধু ও জিয়াউর রহমানসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি উৎসর্গ করতে চাই: ফজলুর রহমান

রাজশাহী-৬ আসনে বিপুল ভোটে বিজয়ী বিএনপির চাঁদ

রাজশাহী-৬ আসনে বিপুল ভোটে বিজয়ী বিএনপির চাঁদ

নওগাঁ-৬ আসনে ধানের শীষের শেখ রেজাউল ইসলাম রেজু বিজয়ী

নওগাঁ-৬ আসনে ধানের শীষের শেখ রেজাউল ইসলাম রেজু বিজয়ী

সিলেট-৩ আসনে মালিকের বাজিমাত

সিলেট-৩ আসনে মালিকের বাজিমাত