ফেসবুকে হত্যাচেষ্টার ভুয়া ভিডিও, আ.লীগ সমর্থক কারাগারে

যশোর প্রতিনিধি
যশোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হত্যাচেষ্টার ভুয়া ভিডিও ছাড়ার অভিযোগে সাজ্জাদ হোসেন সাজু নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে গোয়েন্দা ডিবি-পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে শহরতলির পুলেরহাট এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
আজ রোববার তাঁকে যশোর বিএনপির কার্যালয় ভাঙচুর ও পোড়ানোর মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
সাজ্জাদ ওই এলাকার সিদ্দিক হোসেনের ছেলে এবং তিনি আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে জানা গেছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আবুল বাশার।
পুলিশ জানায়, সাজ্জাদ হোসেন সাজু নিজের ফেসবুক আইডি থেকে যশোরে যুবলীগ কর্মীকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যাচেষ্টার একটি ভিডিও পোস্ট করেন। তবে ভিডিওটি যশোরের নয়, বহু আগের দেশের অন্য একটি স্থানে সংঘটিত মারধরের ঘটনা।
সেটিকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করে যশোরের ঘটনা হিসেবে প্রচার করা হয়। এর মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বিতর্কিত করা, অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি ও সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়।
বিষয়টি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে এলে নির্দেশনা অনুযায়ী গতকাল রাতে অভিযান চালিয়ে সাজ্জাদকে আটক করে ডিবি-পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করেন। পরে তাঁকে কোতোয়ালি থানায় সোপর্দ করা হয়।
এ বিষয়ে কোতোয়ালি মডেল থানার তদন্ত কর্মকর্তা কাজী বাবুল হোসেন বলেন, গত বছরের ৪ আগস্ট জেলা বিএনপি অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সাজ্জাদ হোসেন সাজুর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। ওই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
যশোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হত্যাচেষ্টার ভুয়া ভিডিও ছাড়ার অভিযোগে সাজ্জাদ হোসেন সাজু নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে গোয়েন্দা ডিবি-পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে শহরতলির পুলেরহাট এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
আজ রোববার তাঁকে যশোর বিএনপির কার্যালয় ভাঙচুর ও পোড়ানোর মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
সাজ্জাদ ওই এলাকার সিদ্দিক হোসেনের ছেলে এবং তিনি আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে জানা গেছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আবুল বাশার।
পুলিশ জানায়, সাজ্জাদ হোসেন সাজু নিজের ফেসবুক আইডি থেকে যশোরে যুবলীগ কর্মীকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যাচেষ্টার একটি ভিডিও পোস্ট করেন। তবে ভিডিওটি যশোরের নয়, বহু আগের দেশের অন্য একটি স্থানে সংঘটিত মারধরের ঘটনা।
সেটিকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করে যশোরের ঘটনা হিসেবে প্রচার করা হয়। এর মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বিতর্কিত করা, অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি ও সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়।
বিষয়টি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে এলে নির্দেশনা অনুযায়ী গতকাল রাতে অভিযান চালিয়ে সাজ্জাদকে আটক করে ডিবি-পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করেন। পরে তাঁকে কোতোয়ালি থানায় সোপর্দ করা হয়।
এ বিষয়ে কোতোয়ালি মডেল থানার তদন্ত কর্মকর্তা কাজী বাবুল হোসেন বলেন, গত বছরের ৪ আগস্ট জেলা বিএনপি অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সাজ্জাদ হোসেন সাজুর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। ওই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম সীমান্তের তুমব্রু খালে স্থানীয় এক জেলের জালে একটি বিদেশি এসএলআর অস্ত্র ও ১৩টি গুলি উঠে এসেছে। পরে সেগুলো ৩৪ বিজিবির সদস্যদের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। রোববার (১৭ আগস্ট) বেলা আড়াইটার দিকে সীমান্তের ৩১ নম্বর পিলারের পূর্বদিকে শূন্যরেখায় প্রবাহিত খালে মাছ ধরতে গিয়ে এ ঘটনা৭ মিনিট আগে
আজ রোববার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইসমাঈল হোসেন বাবুর (২৬) মৃত্যু হয়।১৭ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার পাটুরিয়া ঘাট এলাকায় পদ্মা নদীর ভাঙন রোধে কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ঢাকা–আরিচা মহাসড়ক সাড়ে তিন ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। এতে ফেরি ও লঞ্চ চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং সড়কের দুই পাশে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।২০ মিনিট আগে
রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলার চন্দ্রঘোনা খ্রিষ্টিয়ান হাসপাতালে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তারা হাসপাতালের গাড়ি ও ফার্মেসির গ্লাস ভাঙচুর করেছে। এ সময় তাদের বাধা দিতে গিয়ে হাসপাতালের চার নিরাপত্তা প্রহরী আহত হন। গতকাল শনিবার (১৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল৪৩ মিনিট আগে