তিন দিনেও আক্তার ঢালী হত্যায় মামলা হয়নি

রূপসায় আক্তার ঢালী হত্যাকাণ্ডের পর আতঙ্ক কাটেনি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। এ ঘটনায় তিন দিনেও পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় কেউ মামলা করতে যায়নি। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারও করতে পারেনি। আসামি গ্রেপ্তার না হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।
স্থানীয়রা জানায়, গত সোমবার সন্ধ্যার পর দুর্বৃত্তের গুলিতে আক্তার ঢালীর মৃত্যু হয়। পরদিন ময়নাতদন্ত শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। হত্যাকাণ্ডের তিন দিনেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।
এ ঘটনায় স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, বাড়ির সামনে একটা মানুষকে গুলি করে হত্যা করল আর পুলিশ এখনো পর্যন্ত কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারল না। এটা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। তাঁরা আরও জানান, একই আসামিরা পিতা এবং পুত্রকে হত্যা করেছে। তারা গ্রেপ্তার না হওয়ায় ঢালী পরিবারের সদস্যরা মামলা করতে ভয় পাচ্ছে।
খুলনা জেলা পুলিশ সুপার সরকার ওমর ফারুক বলেন, আতিয়ার ঢালী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এখনো থানায় মামলা হয়নি। মামলা দেওয়ার জন্য পরিবারকে অনুরোধ করা হচ্ছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে।
উল্লেখ্য, খুলনার রূপসায় ছেলে জয় ঢালীকে গলা কেটে হত্যার ৫১ দিনের মাথায় তাঁর বাবা আক্তার ঢালীকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত সোমবার (৫ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার দুর্জনীমহল শহীদের মোড়ের ঢালী বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
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