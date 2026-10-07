মনের অশান্তি দূর করার দোয়া

দৈনন্দিন জীবনের নানা ব্যস্ততা, হতাশা ও মানসিক চাপে অশান্তি আসা স্বাভাবিক। মন অস্থির থাকলে কোনো কাজেই মন বসে না, সবকিছুই যেন বিষাদময় মনে হয়। এমন মুহূর্তে হৃদয়ে প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশিত সুন্নাহসম্মত জিকির ও দোয়ার চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না।
রাসুলুল্লাহ (সা.) যখনই কোনো দুশ্চিন্তা, পেরেশানি বা বিপদের সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর দরবারে বিশেষ কিছু দোয়ার মাধ্যমে আশ্রয় চাইতেন। নিচে মনের অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা দূর করার চারটি ছোট ও অত্যন্ত ফলপ্রসূ দোয়া তুলে ধরা হলো:
আরবি:
اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ
উচ্চারণ:
‘আল্লাহুম্মা রাহমাতাকা আরজু, ফালা তাকিলনি ইলা নাফসি ত্বারফাতা আইন, ওয়া আসলিহ লি শানি কুল্লাহু, লা ইলাহা ইল্লা আনতা।’
অর্থ:
‘হে আল্লাহ, আমি একমাত্র আপনার রহমতেরই আশা করি। তাই এক মুহূর্তের জন্যও আপনি আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দেবেন না। বরং আমার যাবতীয় বিষয় আপনি সুন্দরভাবে সংশোধন করে দিন। আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই।’
(সুনানে আবু দাউদ: ৫০০২)
আরবি:
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
উচ্চারণ:
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আজিমুল হালিম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আজিম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারিম।’
অর্থ:
‘মহীয়ান ও সহনশীল আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আসমানসমূহ ও জমিনের রব এবং সম্মানিত আরশের রব আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই।’
(সহিহ মুসলিম: ৬৬৭২)
আরবি:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ
উচ্চারণ:
‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়াল আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া দালাইদ্দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল।’
অর্থ:
‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের চাপ/প্রাধান্য থেকে পানাহ চাই।’
(সহিহ বুখারি: ২৬৯৪)
আরবি:
اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
উচ্চারণ:
‘আল্লাহু আল্লাহু রাব্বি, লা উশরিকু বিহি শাইআ।’
অর্থ:
‘আল্লাহ, পরম সত্তা আল্লাহই আমার প্রভু; আমি তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করি না।’
(সুনানে আবু দাউদ: ১৫২৫)
মনের অস্থিরতা ও পেরেশানি অনুভব করলে অজু করে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করা এবং একাগ্রচিত্তে ও বিশ্বাসের সঙ্গে এই দোয়াগুলো বারবার পাঠ করা উচিত। মহান আল্লাহ আমাদের মনকে অশান্তি থেকে মুক্ত রেখে প্রশান্তিতে ভরিয়ে দিন।
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