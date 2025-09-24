খুলনায় কেডি ঘোষ রোডে যুবককে গুলি

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা মহানগরীর কেডি ঘোষ রোডে জেলা রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে অনিক (২১) নামের এক যুবককে গুলি করেছেন আরও এক যুবক। আজ বুধবার সন্ধ্যায় ওই যুবককে গুলি করে পালিয়ে যান অস্ত্রধারী যুবকটি। পরে আহত ওই যুবককে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগ্যাজিন উদ্ধার করেছে।
গুলিবিদ্ধ অনিক নগরীর বড় বাজার কালীবাড়ি এলাকার মো. মন্টুর ছেলে।
ঘটনার পরপর ওই এলাকা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পরিদর্শন করেছেন।
পুলিশ জানায়, আজ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটের দিকে অনিককে গুলি করে পালিয়ে যান এক যুবক। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগ্যাজিন উদ্ধার করেছে। ঘটনার পরপরই ওই এলাকা পরিদর্শন করেছেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ।
জানতে চাইলে খুলনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটের দিকে দুই যুবকের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে দুই যুবকের মধ্যে একজন কোমর থেকে পিস্তল বের করে অপর যুবককে গুলি করেন। ঘটনাস্থলে যুবকটি রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এলে ওই যুবকটি তাঁর হাতে থাকা অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যান।
ওসি আরও বলেন, ‘ঘটনার পর আহত যুবককে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। কী কারণে তাঁকে গুলি করা হয়েছে, সেটিও জানার চেষ্টা করছি।’
