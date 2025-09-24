Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

খুলনায় কেডি ঘোষ রোডে যুবককে গুলি

খুলনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খুলনা মহানগরীর কেডি ঘোষ রোডে জেলা রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে অনিক (২১) নামের এক যুবককে গুলি করেছেন আরও এক যুবক। আজ বুধবার সন্ধ্যায় ওই যুবককে গুলি করে পালিয়ে যান অস্ত্রধারী যুবকটি। পরে আহত ওই যুবককে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগ্যাজিন উদ্ধার করেছে।

গুলিবিদ্ধ অনিক নগরীর বড় বাজার কালীবাড়ি এলাকার মো. মন্টুর ছেলে।

ঘটনার পরপর ওই এলাকা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পরিদর্শন করেছেন।

পুলিশ জানায়, আজ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটের দিকে অনিককে গুলি করে পালিয়ে যান এক যুবক। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগ্যাজিন উদ্ধার করেছে। ঘটনার পরপরই ওই এলাকা পরিদর্শন করেছেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ।

জানতে চাইলে খুলনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটের দিকে দুই যুবকের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে দুই যুবকের মধ্যে একজন কোমর থেকে পিস্তল বের করে অপর যুবককে গুলি করেন। ঘটনাস্থলে যুবকটি রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এলে ওই যুবকটি তাঁর হাতে থাকা অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যান।

ওসি আরও বলেন, ‘ঘটনার পর আহত যুবককে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। কী কারণে তাঁকে গুলি করা হয়েছে, সেটিও জানার চেষ্টা করছি।’

বিষয়:

গুলিপুলিশখুলনা বিভাগজেলার খবরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

ছাগল-কাণ্ডের মতিউরের জামিন নামঞ্জুর, সাদিক অ্যাগ্রোর ইমরান আরেক মামলায় গ্রেপ্তার

ছাগল-কাণ্ডের মতিউরের জামিন নামঞ্জুর, সাদিক অ্যাগ্রোর ইমরান আরেক মামলায় গ্রেপ্তার

তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় কারাগারে

তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় কারাগারে

ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর কারাগারে

ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর কারাগারে

চাঁদার জন্য ১৬ গাড়ি ভাঙচুর: এবার সেই যুবদল নেতা বহিষ্কার

চাঁদার জন্য ১৬ গাড়ি ভাঙচুর: এবার সেই যুবদল নেতা বহিষ্কার