খুলনায় আবাসিক হোটেল থেকে ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

খুলনায় জীবন কুণ্ডু (৫০) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার নগরীর সোসাইটি হোটেল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
জীবন কুণ্ডু নগরীর লবণচরা থানাধীন রিয়া বাজার এলাকার বাসিন্দা রবিন কুণ্ডুর ছেলে।
এ বিষয়ে খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কবির হোসেন জানান, গতকাল রাত ৮টার দিকে হোটেল থেকে জীবনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর খুলনার আক্তার চেম্বারে টেইলার্সের ব্যবসা রয়েছে। মাঝেমধ্যে তিনি বাড়িতে ও হোটেলে থাকতেন।
তবে তাঁর মরদেহের পাশ থেকে একটি কীটনাশকের বোতল উদ্ধার করা হয়েছে। আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন ওসি।
ওসি আরও জানান, উদ্ধার করে মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া শেষে পরিবারের কাছে তাঁর লাশ হস্তান্তর করা হবে।
চট্টগ্রামে পারিবারিক কলহে গৃহবধূকে ইট দিয়ে আঘাত করে হত্যার পর থানায় এসে আত্মসমর্পণ করেছেন স্বামী। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় নগরীর পতেঙ্গা থানার দক্ষিণপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১৮ মিনিট আগে
১০ বছর আগে খালেদা জিয়ার গাড়িবহরে হামলার মামলায় সাবেক কাউন্সিলর আজাদকে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার (১৫ মার্চ) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানা এ আদেশ দেন।২০ মিনিট আগে
বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারে না নিয়ে ওয়ার্ডে বসে ইনজেকশন পুশ করায় দুই রোগী মারা গেছেন। তাঁদের দুজনেরই রোববার অস্ত্রোপচার (অপারেশন) হওয়ার কথা ছিল। আজ রোববার (১৫ মার্চ) সকালে হাসপাতালের নাক-কান-গলা বিভাগের মহিলা ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ঈদুল ফিতরে ঢাকা ত্যাগ করার আগে নগদ অর্থ, সোনার গয়না বা গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি অরক্ষিত অবস্থায় না রেখে আত্মীয়স্বজনের বাসায় রেখে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সরওয়ার। একই সঙ্গে ঢাকায় কারও স্বজন না থাকলে মূল্যবান সম্পদ থানায় রেখে যাওয়ার পরামর্শও...২ ঘণ্টা আগে