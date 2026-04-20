Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় একই পরিবারের তিনজনকে কুপিয়ে জখম

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় পূর্বশত্রুতার জের ধরে একই পরিবারের তিনজনকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ সোমবার ভোর ৫টার দিকে নগরীর ২১ নং ওয়ার্ডে গ্রিনল্যান্ড আবাসিক এলাকার একটি বস্তিতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ওই এলাকার জেল কামালের ছেলে সুমনকে আটক করেছে পুলিশ।

আহতরা হলেন, ঝুমুর আক্তার (২৬), হাসিব শেখ (২০) ও আসলাম গাজী (৩৫)। তারা সবাই খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, খুলনার জোড়াগেট গ্রীনল্যান্ড আবাসিক এলাকার একটি বাড়িতে ভোর ৫টার দিকে ৫-৬ জন দুর্বৃত্ত অস্ত্রসহ প্রবেশ করে। এ সময় তারা ওই তিনজনকে প্রথমে মারধর ও পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। এর আগে স্থানীয় বাসিন্দারা জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ ফোন দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ যায় এবং সেখান থেকে সুমন নামে একজনকে আটক করে পুলিশ। স্থানীয়রা আরও জানায়, হামলার ঘটনার সাথে ফারুখ শিকদার ও জিম সাদী নামে দু’জন দুর্বৃত্ত জড়িত আছে। তারা একাধিক মামলার আসামি। তাদের সন্ত্রাসী কার্যকালাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এলাকার মানুষ। তাদের নেতৃত্বে প্রায় এলাকায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। তাদের ব্যাপারে পুলিশকে জানিয়ে কোনো লাভ হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

খুলনার থানার এসআই সাত্তার বলেন, পুলিশ এ হামলার ঘটনায় সুমন নামে এক দুর্বৃত্তকে আটক করেছে। হামলার সাথে আরও যারা জড়িত আছেন, তাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করছেন ভুক্তভোগীরা। বাকীদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হচ্ছে।

