শ্রীপুরে ৪৬ ঘন্টা বিদ্যুৎবিহীন তিন গ্রাম, বিপর্যস্ত জনজীবন

কালবৈশাখী ঝড়ের পর প্রায় দু’দিন পেরোলেও সরানো হয়নি বিদ্যুতের খুঁটি, মেরামত হয়নি বিদ্যুতের লাইন। এ অবস্থায় গত ৪৬ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎবিহীন রয়েছে
গাজীপুরের শ্রীপুরের তিনটি গ্রাম। এতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বেশী ভোগান্তির শিকার হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা।
গত বুধবারের কালবৈশাখী ঝড়ে গাছপালা ভেঙে বৈদ্যুতিক লাইনের মারাত্মক ক্ষতি হয়। ওইদিনই বিকেল চারটা থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় ময়মনসিংহ পল্লী বিদুৎ সমিতি-২ এর অধীনে কাওরাইদ (সাব-জোনাল অফিস)। এতে করে উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের হয়দেবপুর, জাহাঙ্গীরপুর ও গলদাপাড়া গ্রামের শত শত মানুষ মারাত্মক ভোগান্তিতে পড়েছে। তীব্র পানির সংকট দেখা দিয়েছে পুরো এলাকা জুড়ে। বিশেষ করে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধ নারী পুরুষের। দূরদূরান্ত থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করছেন অনেকেই। দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় ফ্রিজে রাখা খাবার নষ্ট হচ্ছে।
হয়দেবপুর গ্রামের বাসিন্দা আক্তার হোসেন মন্ডল বলেন,``তিনদিন হলো কারেন্ট গেল, এখনও কারেন্ট আসার খবর নেই। খাবার পানির হাহাকার পড়েছে গ্রামজুড়ে। ফ্রিজের মাছ, মাংস নষ্ট হচ্ছে। শিশু বৃদ্ধদের অনেক কষ্ট হচ্ছে। চলমান এসএসসি পরীক্ষা অংশগ্রহণকারী পরিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে।’’
গলদাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রাজু আহমেদ বলেন, ঘরে এক গ্লাসও খাবার পানি নেই। আশপাশে কোন টিউবওয়েল নেই। তাই খাবার পানি খুবই সংকট। আজ শুক্রবার মানুষ যে গোসল করবে তার ব্যবস্থা নেই। একটা মসজিদেও অজুর পানি নেই।
জাহাঙ্গীরপুর গ্রামের বাসিন্দা মনিরা বেগম বলেন,``তিনদিন ধরে আমাদের এলাকায় কারেন্ট নেই। শিশুদের অনেক কষ্ট হচ্ছে। মারাত্মক ভোগান্তি হচ্ছে আমাদের।’’
ময়মনসিংহ পল্লী বিদুৎ সমিতি-২ এর কাওরাইদ (সাব-জোনাল অফিসের) ভারপ্রাপ্ত এজিএম মনিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ``বুধবার কালবৈশাখী ঝড়ে গাছপালা ভেঙে বৈদ্যুতিক সংযোগ লাইনে পড়ে এতে অনেক জায়গায় তার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভেঙে গেছে কয়েকটি বৈদ্যুতিক খুটি। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন কাজ করছে। কাজ শেষ হলে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে।’’
আইনমন্ত্রী বলেন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মাসদার হোসেন মামলার উদাহরণ দেওয়া হয়। তবে মাসদার হোসেনদের মতো দুর্নীতিগ্রস্ত বিচার বিভাগ গড়ে তুলতে চাই না। বিচার বিভাগের দুর্নীতির সব শিকড় তুলে আনতে চাই।৩ মিনিট আগে
চরফ্যাশন প্রেসক্লাবের সভাপতি জুলফিকার মাহমুদ নিয়াজ বলেন, ‘মোতাহার হোসেন আলমগীর মালতিয়াকে তাঁর আপত্তিকর বক্তব্যের সপক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণসহ জবাব দিতে তিন দিনের সময় দিয়ে লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি কোনো জবাব না দিয়ে উল্টো নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে সাংবাদিকদের নিয়ে আবারও উসকানিমূলক...৮ মিনিট আগে
বগুড়ার শেরপুর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের আড়ংশাইল গ্রামে অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে তিনজনকে ১০ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহামুদুল হাসানের...১৬ মিনিট আগে
চাঁদপুরের মতলব উত্তরের কালিপুর চৌধুরী বাড়ির ডা. গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী রাজিবের মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) বাদ আসর কালিপুর চৌধুরী বাড়ি পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ওই দিন ভোরে উপজেলার আমুয়াকান্দা-চরপাথালিয়া এলাকায়...২২ মিনিট আগে