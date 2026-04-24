Ajker Patrika
গাজীপুর

শ্রীপুরে ৪৬ ঘন্টা বিদ্যুৎবিহীন তিন গ্রাম, বিপর্যস্ত জনজীবন

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ লাইন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কালবৈশাখী ঝড়ের পর প্রায় দু’দিন পেরোলেও সরানো হয়নি বিদ্যুতের খুঁটি, মেরামত হয়নি বিদ্যুতের লাইন। এ অবস্থায় গত ৪৬ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎবিহীন রয়েছে

গাজীপুরের শ্রীপুরের তিনটি গ্রাম। এতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বেশী ভোগান্তির শিকার হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা।

গত বুধবারের কালবৈশাখী ঝড়ে গাছপালা ভেঙে বৈদ্যুতিক লাইনের মারাত্মক ক্ষতি হয়। ওইদিনই বিকেল চারটা থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় ময়মনসিংহ পল্লী বিদুৎ সমিতি-২ এর অধীনে কাওরাইদ (সাব-জোনাল অফিস)। এতে করে উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের হয়দেবপুর, জাহাঙ্গীরপুর ও গলদাপাড়া গ্রামের শত শত মানুষ মারাত্মক ভোগান্তিতে পড়েছে। তীব্র পানির সংকট দেখা দিয়েছে পুরো এলাকা জুড়ে। বিশেষ করে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধ নারী পুরুষের। দূরদূরান্ত থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করছেন অনেকেই। দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় ফ্রিজে রাখা খাবার নষ্ট হচ্ছে।

হয়দেবপুর গ্রামের বাসিন্দা আক্তার হোসেন মন্ডল বলেন,``তিনদিন হলো কারেন্ট গেল, এখনও কারেন্ট আসার খবর নেই। খাবার পানির হাহাকার পড়েছে গ্রামজুড়ে। ফ্রিজের মাছ, মাংস নষ্ট হচ্ছে। শিশু বৃদ্ধদের অনেক কষ্ট হচ্ছে। চলমান এসএসসি পরীক্ষা অংশগ্রহণকারী পরিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে।’’

গলদাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রাজু আহমেদ বলেন, ঘরে এক গ্লাসও খাবার পানি নেই। আশপাশে কোন টিউবওয়েল নেই। তাই খাবার পানি খুবই সংকট। আজ শুক্রবার মানুষ যে গোসল করবে তার ব্যবস্থা নেই। একটা মসজিদেও অজুর পানি নেই।

জাহাঙ্গীরপুর গ্রামের বাসিন্দা মনিরা বেগম বলেন,``তিনদিন ধরে আমাদের এলাকায় কারেন্ট নেই। শিশুদের অনেক কষ্ট হচ্ছে। মারাত্মক ভোগান্তি হচ্ছে আমাদের।’’

ময়মনসিংহ পল্লী বিদুৎ সমিতি-২ এর কাওরাইদ (সাব-জোনাল অফিসের) ভারপ্রাপ্ত এজিএম মনিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ``বুধবার কালবৈশাখী ঝড়ে গাছপালা ভেঙে বৈদ্যুতিক সংযোগ লাইনে পড়ে এতে অনেক জায়গায় তার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভেঙে গেছে কয়েকটি বৈদ্যুতিক খুটি। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন কাজ করছে। কাজ শেষ হলে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে।’’

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)বিদ্যুৎঢাকা বিভাগকালবৈশাখী ঝড়
এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা ইসহাক, শেরেবাংলার নাতনি ফ্লোরা

শাহবাগ থানা চত্বরে ডাকসুর দুই নেতাকে মারধর

রাজশাহী-ঢাকা রুটে এসি বাসের ভাড়া বাড়ল ২০০ টাকা

শাহবাগ থানা চত্বরে ধাক্কা–ধাক্কির শিকার কয়েকজন সাংবাদিক

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে গণভোটের প্রচারের কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ

পিআরআইয়ের সেমিনার: মার্চেই ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে সরকার

পিআরআইয়ের সেমিনার: মার্চেই ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে সরকার

ইটভাটা থেকে বিসিএস চিকিৎসকের লাশ উদ্ধার, পাশে পাওয়া গেছে চিরকুট

ইটভাটা থেকে বিসিএস চিকিৎসকের লাশ উদ্ধার, পাশে পাওয়া গেছে চিরকুট

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

বিচার বিভাগের দুর্নীতির সব শিকড় তুলে আনতে চাই: আইনমন্ত্রী

বিচার বিভাগের দুর্নীতির সব শিকড় তুলে আনতে চাই: আইনমন্ত্রী

সাংবাদিকদের নিয়ে বিএনপি নেতার ‘কুরুচিপূর্ণ’ মন্তব্য, থানায় জিডি

সাংবাদিকদের নিয়ে বিএনপি নেতার ‘কুরুচিপূর্ণ’ মন্তব্য, থানায় জিডি

শ্রীপুরে ৪৬ ঘন্টা বিদ্যুৎবিহীন তিন গ্রাম, বিপর্যস্ত জনজীবন

শ্রীপুরে ৪৬ ঘন্টা বিদ্যুৎবিহীন তিন গ্রাম, বিপর্যস্ত জনজীবন

অবৈধভাবে মাটি কাটায় শেরপুরে ৩ জনের কারাদণ্ড

অবৈধভাবে মাটি কাটায় শেরপুরে ৩ জনের কারাদণ্ড