সাতক্ষীরায় হারানো ১০৮ মোবাইল উদ্ধার, মালিকদের কাছে হস্তান্তর

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
উদ্ধার করা মোবাইল মালিকদের কাছে হস্তান্তর। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাতক্ষীরায় হারিয়ে যাওয়া ১০৮টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেছে সাতক্ষীরা জেলা পুলিশ। একই সঙ্গে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হয়ে খোয়া যাওয়া ৩ লাখ ৬০ হাজার ২৬০ টাকা উদ্ধার করে ২০ জন মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে সাতক্ষীরা পুলিশ লাইনস ড্রিলশেডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম এসব মোবাইল ফোন ও টাকা সংশ্লিষ্ট মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেন।

পুলিশ সুপার জানান, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের পাশাপাশি পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল সাইবার জগতে সংঘটিত অপরাধ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এর ধারাবাহিকতায় চলতি বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট থানায় মোবাইল ফোন হারানোর ২২৫টি জিডি হয়। এর মধ্যে ১০৮টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ ও নগদের মাধ্যমে প্রতারণার শিকার ২০ জন ভুক্তভোগীর ৩ লাখ ৬০ হাজার ২৬০ টাকা উদ্ধার করে তাঁদের কাছে টাকা ফেরত দেওয়া হয়।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মুকিত হোসেন খান উপস্থিত ছিলেন।

