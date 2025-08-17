ইবির শিক্ষকদের বহনকারী বাসের সঙ্গে লোকাল বাসের ধাক্কা, কয়েকজন আহত

ইবি প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষকদের বহনকারী একটি মিনিবাসের সঙ্গে একটি যাত্রীবাহী লোকাল বাসের ধাক্কা লেগেছে। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে সদর উপজেলার এগারো মাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত সাত-আটজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ইবির শিক্ষকদের বহন করা কোস্টার বাসটি কুষ্টিয়া শহর থেকে ক্যাম্পাসে যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী রূপসা বাস একটি ভ্যানকে ওভারটেক করতে গিয়ে কোস্টারের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা খায়। দুর্ঘটনার পর রূপসা বাসের চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।
দুর্ঘটনায় আহত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. শফিকুল ইসলাম ও কোস্টারচালক নজরুল ইসলামসহ কয়েকজনকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন প্রশাসক অধ্যাপক ড. আব্দুর রউফ বলেন, ‘দুর্ঘটনায় আমাদের অন্তত সাত-আটজন আহত হয়েছেন। শিক্ষক, চালকসহ সবাইকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। চালকের আঘাত কিছুটা গুরুতর।’
চৌড়হাস হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আল মামুন বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।
