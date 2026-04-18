খুলনায় মোটরসাইকেলে এসে যুবককে গুলি, অবস্থা সংকটাপন্ন

খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গায় মো. ইমরুল (২৬) নামের এক যুবককে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। সোনাডাঙ্গা মডেল থানার গোবরচাকা ভাজা আলাগলিতে আজ শনিবার বেলা ১টা ৫০ মিনিটের দিকে এই ঘটনা ঘটে। চার-পাঁচটি মোটরসাইকেলে একদল দুর্বৃত্ত এসে ইমরুলকে গুলি করে পালিয়ে যায়। তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন।
স্থানীয় বাসিন্দারা ইমরুলকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনি গোবরচাকা এলাকার কামাল শেখে ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেলা ১টা ৫০ মিনিটের দিকে গোবরচাকা ভাজা আলাগলিতে চার-পাঁচটি মোটরসাইকেলে অন্তত ৯ জন যুবক এসে ইমরুলকে গুলি করেন। গুলিটি তাঁর নাভির নিচে বিদ্ধ হয়। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।
জানতে চাইলে সোনাডাঙ্গা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাদিম মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গুলিতে আহত যুবকের অবস্থা সংকটাপন্ন। তিনি কোনো কথা বলতে পারছেন না। কারা তাঁর ওপর এই হামলা চালিয়েছে, তা তাৎক্ষণিক জানা সম্ভব হয়নি। তবে যারা এই হামলা চালিয়েছে, তাদের শনাক্ত এবং আটকের চেষ্টা চলছে।’
