Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় মোটরসাইকেলে এসে যুবককে গুলি, অবস্থা সংকটাপন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ১৮ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ৩০
প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গায় মো. ইমরুল (২৬) নামের এক যুবককে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। সোনাডাঙ্গা মডেল থানার গোবরচাকা ভাজা আলাগলিতে আজ শনিবার বেলা ১টা ৫০ মিনিটের দিকে এই ঘটনা ঘটে। চার-পাঁচটি মোটরসাইকেলে একদল দুর্বৃত্ত এসে ইমরুলকে গুলি করে পালিয়ে যায়। তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন।

স্থানীয় বাসিন্দারা ইমরুলকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনি গোবরচাকা এলাকার কামাল শেখে ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেলা ১টা ৫০ মিনিটের দিকে গোবরচাকা ভাজা আলাগলিতে চার-পাঁচটি মোটরসাইকেলে অন্তত ৯ জন যুবক এসে ইমরুলকে গুলি করেন। গুলিটি তাঁর নাভির নিচে বিদ্ধ হয়। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

জানতে চাইলে সোনাডাঙ্গা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাদিম মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গুলিতে আহত যুবকের অবস্থা সংকটাপন্ন। তিনি কোনো কথা বলতে পারছেন না। কারা তাঁর ওপর এই হামলা চালিয়েছে, তা তাৎক্ষণিক জানা সম্ভব হয়নি। তবে যারা এই হামলা চালিয়েছে, তাদের শনাক্ত এবং আটকের চেষ্টা চলছে।’

বিষয়:

গুলিদুর্বৃত্তখুলনা বিভাগআহতজেলার খবরযুবক
লীগ সরকারের আমলের কিছু কাজ চালিয়ে নেওয়া দরকার: মাহফুজ আলম

হরমুজে প্রবেশ করেও অতিক্রম করতে পারেনি বাংলাদেশি জাহাজ ‘বাংলার জয়যাত্রা’

বিরোধী দলের আন্দোলন: সতর্ক সরকার, প্রয়োজনে কঠোরও হতে পারে

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নীরব যুদ্ধ: ৫ বিলিয়ন ডলারের পেস্তাবাদামের বাজার দখলের লড়াই

ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা হবে: ট্রাম্প

থুনবার্গ-কার্লসনসহ শীর্ষ ১০ ইহুদিবিদ্বেষী ইনফ্লুয়েন্সারের তালিকা দিল ইসরায়েল

ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা, যুবক আটক

খাল খনন কর্মসূচি অব্যাহত না থাকলে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে—পানিসম্পদমন্ত্রী

মেট্রোরেল স্টেশনে জুতাপেটার শিকার ব্যক্তি ছাত্রদল নেতা আবিদ নন

সুন্দরগঞ্জে পেট্রল মজুত ও চড়া দামে বিক্রি, নৈশপ্রহরী সুমনকে আদালতে সোপর্দ

চট্টগ্রামে প্রকৌশলীর বাসভবন থেকে চুরি প্রাইভেট কার উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

সুনামগঞ্জে বজ্রপাতে ৪ জনের মৃত্যু

বরিশাল স্কাউটে অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত শুরু, সাক্ষ্য গ্রহণ

