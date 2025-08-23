Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

ফকিরহাটে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেলচালক নিহত

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি 
দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের ফকিরহাটে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। খুলনা-মোংলা মহাসড়কে উপজেলার খাজুরা নামক স্থানে খান জাহান আলী ফিলিং স্টেশনের সামনে শুক্রবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চালক তোফাজ্জেল হোসেন পলাশ (২১) খুলনার দোলখোলা টুটপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার রাতে তোফাজ্জেল হোসেন মোংলা থেকে মোটরসাইকেলযোগে খুলনা যাচ্ছিলেন। উপজেলার লখপুর ইউনিয়নের খাজুরা এলাকায় এসে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অজ্ঞাত ট্রাকের সাথে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেলচালক তোফাজ্জেল হোসেন পলাশ ছিটকে পড়ে গেলে ট্রাকচাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। এ সময় ট্রাকটি দ্রুত পালিয়ে যায়।

কাটাখালী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর আহম্মেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ ও মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে। তবে ট্রাকটি পালিয়ে গেছে। ট্রাকটি শনাক্তের চেষ্টা করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

বিষয়:

ট্রাক চাপাবাগেরহাটনিহতখুলনা বিভাগফকিরহাটমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ মিলল মেঘনায়, শোকাহত আজকের পত্রিকা

‘সামনে চমকপ্রদ বেশ কিছু ঘটনা ঘটবে, অনেক বিষয় আমি জানি’

কিশোরগঞ্জে যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ-গুলি, নিহত ১

‘মব’ সৃষ্টি করে ৩ কিশোরকে সেতুর সঙ্গে বেঁধে রাতভর পিটুনি, নিহত ১

সনদ জালিয়াতি: ব্যাংকের চাকরি যাওয়া জাহাঙ্গীরের স্কুল সভাপতির পদও গেল

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

সম্পর্কিত

ফকিরহাটে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেলচালক নিহত

ফকিরহাটে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেলচালক নিহত

নাটোরের সুগার মিলে ডাকাতি মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

নাটোরের সুগার মিলে ডাকাতি মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জে মহাসড়কের পাশে অজ্ঞাত নারীর লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জে মহাসড়কের পাশে অজ্ঞাত নারীর লাশ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জে ফ্রিজে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটে দগ্ধ ৯

নারায়ণগঞ্জে ফ্রিজে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটে দগ্ধ ৯