দর্শনায় ইজিবাইকের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় দ্রুতগতির ইজিবাইকের ধাক্কায় মাছুরা খাতুন (৩০) নামের এক নারী মারা গেছেন। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে আহত অবস্থায় মাছুরা খাতুনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসার পরই তিনি মারা যান।
নিহত মাছুরা খাতুন চুয়াডাঙ্গা থানার কালুপোল গ্রামের মো. আজম আলীর স্ত্রী।
প্রত্যক্ষদর্শী কিরণগাছি গ্রামের ইউনুস আলী জানান, কিরণগাছি গ্রামের কফি হাউসের পাশ দিয়ে শিশুসন্তানকে নিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন মাছুরা খাতুন। এ সময় দ্রুতগতির একটি ইজিবাইক তাঁকে ধাক্কা দেয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ঘটনার পর ইজিবাইকের চালক পালিয়ে গেলেও ইজিবাইকটি জব্দ করে রেখেছেন গ্রামবাসী।
জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল কাদের জানান, পেটের ওপর দিয়ে চাকা চলে গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে রাজশাহী যাওয়ার প্রস্তুতিকালে সদর হাসপাতালে কিছুক্ষণ চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মারা যান।
দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদ তিতুমীর বলেন, ‘ঘটনাটি আমি জেনেছি। তিনি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এ ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।’
