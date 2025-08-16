বিএনপি না-তে অনড়, জামায়াতে ইসলামী হ্যাঁ-তে অনড়: পিআর পদ্ধতি প্রসঙ্গে নড়াইলে গোলাম পরওয়ার

নড়াইল প্রতিনিধি
‘পিআর পদ্ধতির (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) প্রস্তাবে বিএনপি না-তে অনড়, জামায়াতে ইসলামী হ্যাঁ-তে অনড়। তবে আগামী সংসদ নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতেই অনুষ্ঠিত হবে, কারণ দেশের জনগণ পিআর পদ্ধতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। পিআর পদ্ধতির নির্বাচনে পেশিশক্তি, কালোটাকার প্রভাব ও মনোনয়ন বাণিজ্য বন্ধ হবে। প্রতিটি ভোটের যথাযথ মূল্যায়ন হবে। এখানে রাষ্ট্রপতির ভোটের যেভাবে মূল্যায়ন হবে, একজন রিকশাওয়ালার ভোটেরও সেই মূল্যায়ন হবে। পিআর পদ্ধতিতে কোয়ালিটিসম্পন্ন সংসদ তৈরি হবে।’ শনিবার (১৬ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে নড়াইল জেলা পরিষদ মিলনায়তনে জেলা জামায়াতে ইসলামীর লিডারশিপ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।
সেক্রেটারি জেনারেল আরও বলেন, ‘পিআর পদ্ধতি জামায়াতে ইসলামী নতুন করে চাইছে না। আমাদের সাবেক আমির অধ্যাপক গোলাম আজম নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে দুটি পদ্ধতির কথা বলে গেছেন। এর মধ্যে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার, অন্যটি পিআর পদ্ধতির নির্বাচন। বিগত নির্বাচন নিরপেক্ষ করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি সব দলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে পিআর পদ্ধতিও প্রতিষ্ঠিত হবে। আগামী সংসদ নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে পৃথিবীতে যতগুলো পদ্ধতি চালু আছে, তার মধ্যে পিআর পদ্ধতি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ। ৯১টি দেশে পিআর পদ্ধতি চালু আছে।’
পিআর পদ্ধতি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘বিএনপি যেমন না-তে অনড়, জামায়াতে ইসলামীও হ্যাঁ-তে অনড় আছে। যখন পিআর বাস্তবায়ন হবে না, তখন কী করব, সেটা তখনই দেখা যাবে। এখন আমরা আমাদের ন্যায্য দাবি তুলে ধরেছি। একটি সময় কেয়ারটেকার (তত্ত্বাবধায়ক) কেউ মানতে চাননি। বলেছেন, কেউ কি নিরপেক্ষ হয়? শেষ পর্যন্ত ঘোলদুধ খেতে হয়েছে। নির্বাচন সুষ্ঠু করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী সংসদ নির্বাচনেও পিআর পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।’
নড়াইল জেলা জামায়াতে ইসলামীর লিডারশিপ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন—জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য মোবারক হোসেন, সাবেক জেলা আমির মির্জা আশেক এলাহী, বর্তমান জেলা আমির অ্যাডভোকেট আতাউর রহমান বাচ্চু, সেক্রেটারি মাওলানা মো. ওবায়দুল্লাহ কায়সার।
