যশোর-বেনাপোল মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
যশোরের শার্শা উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় আব্দুল হামিদ (৪০) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের শার্শা বাজারে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় নুর ইসলাম (৫৫) নামের আরেকজন আহত হন।
নিহত আব্দুল হামিদ শার্শা উপজেলার কন্যাদহ গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে।
আব্দুল হামিদের ভাই আল আমিন বলেন, ভ্যানে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর ভাই। শার্শার বাজার এলাকায় পৌঁছালে বেনাপোল বন্দর থেকে ছেড়ে আসা ফেম পরিবহনের বাস পেছন থেকে ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে হামিদ ও নুর ইসলাম ছিটকে রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হন।
স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আব্দুল হামিদকে মৃত ঘোষণা করেন। আর নুর ইসলামকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।
নাভারণ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকনুজ্জামান নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘাতক বাস জব্দ ও চালককে আটক করা হয়েছে।
যশোরের শার্শা উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় আব্দুল হামিদ (৪০) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের শার্শা বাজারে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় নুর ইসলাম (৫৫) নামের আরেকজন আহত হন।
নিহত আব্দুল হামিদ শার্শা উপজেলার কন্যাদহ গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে।
আব্দুল হামিদের ভাই আল আমিন বলেন, ভ্যানে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর ভাই। শার্শার বাজার এলাকায় পৌঁছালে বেনাপোল বন্দর থেকে ছেড়ে আসা ফেম পরিবহনের বাস পেছন থেকে ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে হামিদ ও নুর ইসলাম ছিটকে রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হন।
স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আব্দুল হামিদকে মৃত ঘোষণা করেন। আর নুর ইসলামকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।
নাভারণ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকনুজ্জামান নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘাতক বাস জব্দ ও চালককে আটক করা হয়েছে।
রংপুরের গঙ্গাচড়ায় নিখোঁজের এক দিন পর অবৈধ বালু পয়েন্টে দুই শিশুর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় এজাহারনামীয় এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১৩। গ্রেপ্তার মনু মিয়া (২৮) উপজেলার সিটপাইকন এলাকার আনোয়ারুল ইসলামের ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেছেন, সচেতনতা ছাড়া শহর পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব নয়। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) উত্তরা সেক্টর-১৮-এর সন্ধ্যামালতী প্লেয়িং ফিল্ডে ময়লা কুড়ানোর প্রতিযোগিতা ‘স্পোগোমি ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৫’-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ট্রাফিক পুলিশের চেকপোস্টে মোটরসাইকেল চালকদের বৈধ কাগজপত্র যাচাইকালে ১ হাজার ৯৭৬টি ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে ট্রাফিক পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মইজ্জ্যেরটেক পুলিশ বক্সের চেকপোস্টে তল্লাশিতে ইয়াবা উদ্ধারসহ আটক করা হয় তাঁদের।১ ঘণ্টা আগে
স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের দাবিতে ফের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন বরিশালে আন্দোলনকারীরা। শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (শেবাচিম) কর্মচারীদের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ তুলে আগামীকাল রোববার বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা। আজ শনিবার আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক মহিউদ্দিন রনি এ ঘোষণা দেন।১ ঘণ্টা আগে