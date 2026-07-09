সুন্দরবনে বড় জাহাঙ্গীর বাহিনীর ৩ সদস্যের আত্মসমর্পণ, জিম্মি জেলেসহ অস্ত্র উদ্ধার

সুন্দরবনে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ধারাবাহিক ও সাঁড়াশি অভিযানের মুখে কুখ্যাত ‘বড় জাহাঙ্গীর’ বাহিনীর তিন সক্রিয় সদস্য আত্মসমর্পণ করেছেন। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও একটি ওয়াকিটকি উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি দস্যুদের কবল থেকে এক জিম্মি জেলেকেও উদ্ধার করা হয়েছে।
বুধবার বিকেলে বাগেরহাটের শরণখোলা থানাধীন সুন্দরবনের তাম্বুলবুনিয়া ফরেস্ট অফিসসংলগ্ন কলামুলি খাল এলাকায় তাঁরা কোস্ট গার্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) সকালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
আত্মসমর্পণকারী দস্যুরা হলেন বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার আলামিন হোসেন (৪০), সাতক্ষীরার তালা উপজেলার তৈবুর রহমান (২৪) এবং খুলনার কয়রা উপজেলার মনিরুজ্জামান মামুন (২০)। কোস্ট গার্ড জানায়, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবনে ডাকাতি, জেলেদের অপহরণ এবং মুক্তিপণ আদায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।
আত্মসমর্পণকারী দস্যুদের কাছ থেকে দুটি দেশীয় একনলা বন্দুক, একটি দেশীয় পাইপগান, ৪০টি তাজা কার্তুজ এবং একটি ওয়াকিটকি উদ্ধার করা হয়েছে। একই অভিযানে তাঁদের হেফাজতে থাকা এক জিম্মি জেলেকেও নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।
লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানান, সুন্দরবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের নির্দেশনায় ‘অপারেশন রিস্টোর পিস ইন সুন্দরবন’ এবং ‘অপারেশন ম্যানগ্রোভ শিল্ড’ পরিচালিত হচ্ছে। এসব অভিযানের অংশ হিসেবে গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ৪২ জন বনদস্যুকে আটক এবং ৪১ জন অপহৃত ব্যক্তিকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এর আগে ছোট সুমন বাহিনীর সাত সদস্যও আত্মসমর্পণ করেছেন।
কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, আত্মসমর্পণকারী দস্যুদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া চলছে। একই সঙ্গে উদ্ধার হওয়া জেলেকে তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তরের কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন।
এ বিষয়ে কোস্ট গার্ডের কমান্ডার মো. মানসুরুন মাহ্দীন (এনডি, পিএসসি, বিএন) বলেন, ‘সুন্দরবনের সক্রিয় সব দস্যুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। যারা আত্মসমর্পণ করবে, তাদের পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া হবে। অন্যথায়, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলে সরকারের “জিরো টলারেন্স’ নীতির আলোকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, সুন্দরবনকে সম্পূর্ণ দস্যুমুক্ত ও নিরাপদ রাখতে তাদের গোয়েন্দা নজরদারি এবং নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।
রাজধানীর আদাবরে গভীর রাতে চাপাতি, সামুরাই ও দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে অপরাধ সংঘটনের প্রস্তুতিকালে ‘কুত্তা ফারুক’ নামে পরিচিত এক শীর্ষ ছিনতাইকারীসহ সাত সদস্যের একটি চক্রকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।৭ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈর পৌরসভা প্রথম শ্রেণির স্বীকৃতি পেলেও জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় প্রতি বর্ষায় দুর্ভোগে পড়ছেন বাসিন্দারা। ভারী বৃষ্টি হলেই তলিয়ে যায় পৌরসভার বিভিন্ন সড়ক, আবাসিক এলাকা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। এতে ভোগান্তিতে পড়ছে হাজারো মানুষ।৭ মিনিট আগে
টঙ্গীর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রকে জাতীয় সেন্টারে উন্নীত করে এর ধারণক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। বৃহস্পতিবার কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে তিনি এ তথ্য জানান।১৩ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জে টানা ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় জেলার নদ-নদীর পানি বাড়ছে। ভারতের মেঘালয়ে ভারী বর্ষণের ফলে পাহাড়ি ঢল নেমে আসায় জেলার নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদি বন্যার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় চলতি মৌসুমের সর্বোচ্চ ২৬৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।২০ মিনিট আগে