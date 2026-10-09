মধ্যরাতে অভিযান শেষে ফেরার পথে ছিনতাইকারীর কবলে পুলিশ, পরিদর্শক জখম

খুলনা মহানগরীতে ছিনতাইকারীদের ধারালো চাপাতির কোপে গুরুতর জখম হয়েছেন শাহ আলম (৪৩) নামে পুলিশের এক পরিদর্শক। আজ শুক্রবার রাত আড়াইটার দিকে মহানগরীর সদর থানা এলাকার কলেজিয়েট স্কুলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বিশেষ অভিযান শেষ করে রিকশাযোগে পুলিশ ক্লাবে ফিরছিলেন পরিদর্শক শাহ আলম। পথে কলেজিয়েট স্কুলের সামনে পৌঁছালে তিনজন অজ্ঞাতনামা ছিনতাইকারী তাঁর গতিপথ রোধ করে। তাঁরা তাঁর সঙ্গে থাকা টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং একপর্যায়ে ধারালো চাপাতি দিয়ে দুই হাতের কব্জির ওপর এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায়।
ঘটনার পর স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
এ বিষয়ে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ জানায়, জখম পুলিশ কর্মকর্তা বর্তমানে চিকিৎসাধীন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিনতাইকারীদের শনাক্ত ও আটকে ইতিমধ্যে অভিযান শুরু হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
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