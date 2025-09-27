খুলনায় ছুরিকাঘাতে যুবক জখম

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে মো. রিয়াজ (২৩) নামের এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন।
আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে নগরীর সোনাডাঙ্গা থানাধীন গাবতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত যুবক খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
রিয়াজ সোনাডাঙ্গা থানাধীন খাঁ-বাড়ি এলাকার বাসিন্দা ইকবাল হোসেনের ছেলে।
সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন বলেন, বিকেলে রিয়াজ গোবরচাকা গাবতলা মোড়ে অবস্থান করছিলেন। এ সময় কয়েকজন যুবক তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে।
পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার কর চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের গ্রেপ্তারের জন্য সম্ভাব্য স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে।
