দুই পক্ষের অন্তর্দ্বন্দ্বে যুবক গুলিবিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ২৭ মে ২০২৬, ১০: ১৮
খুলনা নগরীতে দুই পক্ষের অন্তর্দ্বন্দ্বে মো. নয়ন (২৫) নামের এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। নগরীর টুটপাড়া এলাকার দারোগার বস্তি বালুর মাঠ ফাঁকা স্থানে গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে ঘটনাটি ঘটে।

গুলিবিদ্ধ নয়নকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি নগরীর লবণচরা থানার আশিবিঘা এলাকার বাসিন্দা নুলয় শেখের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, রাত ৮টার দিকে নয়ন টুটপাড়া এলাকার দারোগার বস্তি বালুর মাঠ এলাকায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় প্রতিপক্ষ নুর আজিম গ্রুপের সদস্য ধলু, নাহিদ, হাসানসহ অজ্ঞাতনামা আরও দু-তিনজন মুখে মাস্ক ও মাথায় টুপি পরে এসে তাঁকে গুলি করেন। একটি গুলি নয়নের ডান পায়ের হাঁটুর ওপরে বিদ্ধ হয়। গুলির শব্দে এলাকাবাসী এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে উদ্ধার করে তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, গুলিবিদ্ধ নয়ন মাদক কারবারি। তাঁর বিরুদ্ধে মাদক, হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি টুটপাড়া এলাকার একটি অংশ নিয়ন্ত্রণ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মাদক-সংক্রান্ত ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

