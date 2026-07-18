Ajker Patrika
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খুলনা

খুলনায় কিশোরীর বস্তাবন্দী লাশ: পলাতক বাবা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
আপডেট : ১৮ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৫৪
খুলনায় কিশোরীর বস্তাবন্দী লাশ: পলাতক বাবা গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার মো. আলীম হোসেন আকাশ। ছবি: র‍্যাব

খুলনা নগরীর আলোচিত স্কুলছাত্রী আরফানা হোসেন নির্জনা (১৬) হত্যা মামলার প্রধান আসামি ও নিহতের বাবা মো. আলীম হোসেন আকাশকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৬। আজ শনিবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‍্যাব-৬-এর স্পেশাল কোম্পানি ও খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের (কেএমপি) সদর থানার যৌথ আভিযানিক দল অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

মামলা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার রাতে নগরের প্রান্তিকা আবাসিক এলাকার একটি সাততলা ভবনের সামনে একটি বড় প্লাস্টিকের বস্তা পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। বস্তার এক পাশ দিয়ে রক্ত বের হতে দেখে তাঁরা পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তার ভেতর থেকে কিশোরীর মরদেহ উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

এ ঘটনায় সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) লাভলী আক্তার বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে হত্যা মামলা করেন। তদন্তের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিহতের পরিচয় শনাক্ত করে পুলিশ। নিহত কিশোরী সোনাডাঙ্গা থানার বসুপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং খুলনা ইকবালনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, পারিবারিক কলহের জেরে বাবা আলীম হোসেন আকাশ ও মা আরিফা ইয়াসমীন সীমা তাঁদের মেয়ে নির্জনাকে হত্যা করেন। এর আগে নিহতের মা আরিফা ইয়াসমীন সীমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছেন। তবে ঘটনার পর থেকেই প্রধান আসামি আলীম হোসেন আকাশ আত্মগোপনে ছিলেন। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর শনিবার ডুমুরিয়া বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‍্যাব জানিয়েছে, গ্রেপ্তারের পর প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আলীম হোসেন আকাশকে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

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