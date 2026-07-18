Ajker Patrika
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পুলিশ থেকে অবসরের পর নিরাপত্তাকর্মী, বারিধারায় দুর্ঘটনায় গেল প্রাণ

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১৮ জুলাই ২০২৬, ২১: ১১
পুলিশ থেকে অবসরের পর নিরাপত্তাকর্মী, বারিধারায় দুর্ঘটনায় গেল প্রাণ
ফাইল ছবি

রাজধানীর বারিধারায় সড়ক দুর্ঘটনায় সেকেন্দার বকাউল (৭২) নামে এক সাবেক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের ভাতিজা মো. ইব্রাহিম জানান, তাদের বাড়ি চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ থানার বাইশপুর গ্রামে। সেকেন্দার সাবেক পুলিশ সদস্য। অবসরের পর বারিধারায় নিরাপত্তাকর্মীর চাকরি করতেন। সেই সুবাদে সেখানেই থাকতেন।

ইব্রাহীম আরও জানান, দুপুরে বারিধারার গেটেই রাস্তা পার হওয়ার সময় কোনো একটি যানবাহন তাঁকে চাপা দেয়। এতে তাঁর মাথা থেতলে যায়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে কুর্মিটোলা মাল্টিকেয়ার স্পেশালাইজড হাসপাতাল নিয়ে যান। এরপর ঢামেকে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি ভাটারা থানা-পুলিশকে জানানো হয়েছে।

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