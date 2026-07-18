গাবতলীতে বিদেশি পিস্তল ও ম্যাগাজিনসহ যুবক আটক

রাজধানীর গাবতলী বাস টার্মিনাল এলাকায় একটি বিদেশি পিস্তল ও ম্যাগাজিন উদ্ধারসহ এক যুবককে আটক করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক-মিরপুর বিভাগের দারুসসালাম জোনের ট্রাফিক পুলিশ।
আজ শনিবার ডিএমপির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। আটক ব্যক্তি হলেন সাজ্জাদ হোসেন আশিক (২০)।
পুলিশ জানায়, শনিবার সকাল আনুমানিক ৬টা ৪০ মিনিটে গাবতলী বাস টার্মিনালসংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে বেপরোয়া গতিতে চলাচলকারী একটি স্পোর্টস কারকে সিগন্যাল দিয়ে থামান দায়িত্বরত পুলিশ সার্জেন্ট অনিরুদ্ধ। গাড়িটি থামার পর চালকের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চাইলে তিনি তা দেখাতে অস্বীকৃতি জানান।
একপর্যায়ে চালক দ্রুত গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে সার্জেন্ট মোটরসাইকেলে ধাওয়া করে গাড়িটি থামান। পরে উপস্থিত জনতার সহায়তায় চালকের পাশের আসনে থাকা সাজ্জাদ হোসেন আশিককে নামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও একটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। তবে সুযোগ বুঝে গাড়িচালক ঘটনাস্থল থেকে গাড়িসহ পালিয়ে যান।
পুলিশ জানিয়েছে, আটক সাজ্জাদ হোসেন আশিককে দারুসসালাম থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় ওই যুবকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।
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