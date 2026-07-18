ভোলায় জমি নিয়ে বিরোধ, বৃদ্ধের রহস্যজনক মৃত্যু

ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধে বাগ্বিতণ্ডা ও হাতা-হাতির ঘটনায় নুর ইসলাম (৫০) নামে এক বৃদ্ধের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার শম্ভুপুর ইউনিয়নের বাদলিপুর এলাকার বদ্দি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী অলুফা বেগম বাদী হয়ে থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন।
নিহত নুর ইসলাম ওই এলাকার মৃত নসু মিয়ার ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে প্রতিপক্ষ মৃত আজগর আলীর ছেলে আবু জাফর ও তাঁর স্বজনদের সঙ্গে জমি-সংক্রান্ত বিরোধে নুর ইসলামের বাগ্বিতণ্ডা ও হাতা-হাতির ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে নুর ইসলাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে স্বজনেরা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গেলে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে তাঁর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।
তজুমদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রান্না ঘরের খুঁটি পোঁতাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা হয় নুর ইসলামের। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ভোলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।’
যশোরের অভয়নগরে বান্ধবীকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে চাঁদার দাবিতে বখাটেদের হাতে মারধরের শিকার হয়েছেন এক তরুণ। এ সময় ওই তরুণের বান্ধবীকে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার (১৭ জুলাই) বিকেলে উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে নূরবাগ বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন জুতাপট্টির...৪ মিনিট আগে
পীরগঞ্জের প্রবীণ সাংবাদিক আনজারুল হক ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। তিনি স্ত্রী, এক কন্যা ও এক ছেলে রেখে গেছেন। আজ শনিবার ভোরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।৮ মিনিট আগে
ঝালকাঠির ভীমরুলি পেয়ারা বাগানে ঘুরতে এসে খালে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হওয়া সানি হাওলাদার (১৪) নামে এক কিশোরের মরদেহ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে খালে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হয় ওই কিশোর। সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে স্থানীয় ডুবুরিদের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করা হয়।১২ মিনিট আগে
শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দক্ষিণখানের মোল্লারটেক ধোবাদিয়া এলাকায় শিশির তার এক বন্ধুর মোটরসাইকেল নিয়ে বের হয়। মোটরসাইকেলটি চালিয়ে যাওয়ার সময় পেছন থেকে একটি দ্রুতগামী ব্যাটারিচালিত রিকশা সজোরে ধাক্কা দেয়। ছিটকে পড়ে মাথায় ও শরীরে গুরুতর আঘাত পায় সে। দুর্ঘটনার...১৬ মিনিট আগে