Ajker Patrika
> সারা দেশ

খুলনায় বিকাশ এজেন্টকে কুপিয়ে জখম, টাকা ছিনতাই

খুলনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খুলনার তেরখাদা উপজেলায় বিকাশের ডিস্ট্রিবিউশন সেলস অফিসার (ডিএসও) রাতুলকে কুপিয়ে জখমের পর নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার মধুপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

বিকাশ কর্মকর্তা মাহিদুজ্জামান সানি জানান, আহত রাতুল ডিএসও হিসেবে তেরখাদা উপজেলায় কর্মরত আছে। বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টার দিকে তিনি উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বিকাশের টাকা সংগ্রহ করে খুলনার উদ্দেশে রওনা হওয়ার সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে জখম করে নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়। তবে টাকার পরিমাণ জানা যায়নি।

তেরখাদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, এমন ঘটনা শুনে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত আছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

বিকাশখুলনা বিভাগতেরখাদাকুপিয়ে জখমজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল