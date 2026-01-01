Ajker Patrika

শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিলেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
বই তুলে দেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। ছবি: আজকের পত্রিকা
বই তুলে দেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে আনন্দঘন পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়েছে নতুন বছরের বই উৎসব। নতুন বছরে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনা মূল্যে নতুন পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকালে লৌহজং উপজেলার গাঁওদিয়া ইউনিয়নের শামুরবাড়ি ইউনুছ খান মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে আয়োজিত বই উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বছরের পাঠ্যবই তুলে দেন এবং শিশুদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

এ সময় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। নতুন প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বই উৎসবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ আরও বাড়বে বলে আশা করি।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনুছ খান মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও ইউনুছ খান-মাহমুদা খানম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মো. ফরিদুর রহমান খান।

ইউনুছ খান মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. কামরুল হুদার সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক ড. সুমন আহম্মেদ, সায়েরা খান, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জুবায়দা ফাইজা, রাফিয়া খান, আসিফুর রহমান খানসহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।

বিষয়:

লৌহজংমুন্সিগঞ্জবইঢাকাউৎসবজেলার খবরউপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আইআইইউসির শোক

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আইআইইউসির শোক

শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিলেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিলেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

চাঁদা চাইতে গিয়ে পিটুনির শিকার বিএনপির কর্মী

চাঁদা চাইতে গিয়ে পিটুনির শিকার বিএনপির কর্মী

বিটিআরসি ভবনে হামলার ঘটনায় ২৬ জন আটক

বিটিআরসি ভবনে হামলার ঘটনায় ২৬ জন আটক