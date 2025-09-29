Ajker Patrika
কুষ্টিয়ায় ৪০০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি 
জব্দ করা মাদকদ্রব্য। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার আদাবাড়ীয়ার ধর্মদহ এলাকা থেকে ৪০০ পিস নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মো. জিয়াউল হক (৫৮) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুরের গাংনী ক্যাম্প। গতকাল রোববার রাতে দৌলতপুর উপজেলার ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত রোববার রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে র‍্যাব-১২ সিপিসি-৩, মেহেরপুরের গাংনী ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত মো. জিয়াউল হক দৌলতপুর উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদের শালিপুর ৯নং ওয়ার্ডের মৃত আরশেদ আলীর ছেলে।

লিখিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দৌলতপুর উপজেলার আদাবাড়ীয়ার ধর্মদহ এলাকায় মো. জিয়াউল হক নেশাজাতীয় মাদক টাপেন্টাডল ট্যাবলেট নিয়ে অবস্থান করছেন— এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাবের একটি দল সেখানে অভিযান চালায়। এসময় তার কাছ থেকে ৪০০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট, ১টি মোবাইল ফোন ও ২টি সিম কার্ড উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জিয়াউল হক স্বীকার করেন যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ মাদকদ্রব্য অন্য এলাকা থেকে ক্রয় করে এনে নিজ এলাকাসহ আশপাশের এলাকায় যুব সমাজের কাছে বিক্রি করে আসছেন।

জিয়াউল হকের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাকে দৌলতপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

