Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

ফুলতলায় অস্ত্র ও গুলি জব্দ

খুলনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খুলনার ফুলতলা থানাধীন পয়গ্রাম এলাকা থেকে দেশে তৈরি একটি পিস্তল, একটি পাইপগান ও ৫ রাউন্ড বন্দুকের কার্তুজ পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, সোমবার রাত সোয়া ১১টার দিকে পয়গ্রাম এলাকার মৃত মহম্মদ ফকিরের ছেলে হাসানুর ফকিরের বসতবাড়ির উত্তর পাশে তালগাছের গোড়ায় একটি ব্যাগের মধ্যে রক্ষিত অবস্থায় দেশে তৈরি একটি পিস্তল, একটি পাইপগান ও ৫ রাউন্ড বন্দুকের কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। বিধি মোতাবেক অস্ত্র ও গুলি জব্দ করা হয়েছে।

খুলনা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুক্ত রায় চৌধুরী বলেন, ‘রাত ১১টা ১০ মিনিটে গোপন সূত্রে জানতে পারি উপজেলার পয়গ্রামের বাসিন্দা হাসানুর ফকিরের বাড়ির বাইরে ফাঁকা স্থনে একটি ব্যাগের মধ্যে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ রয়েছে। আমরা সেখানে অভিযান চালাই। ব্যাগের মধ্য থেকে একটি উন্নত মানের পিস্তল, দেশে তৈরি পাইপগান ও ৫ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে গেরপ্তার করা হয়নি। থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। আশপাশের লোকজন এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারেনি।’

বিষয়:

খুলনা জেলাউদ্ধারঅস্ত্রখুলনা বিভাগফুলতলাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

কোথাও ঘুরতে ইচ্ছা করলে আমাকে জানাবে—ছাত্রীকে খুবি অধ্যাপক

আগামী সপ্তাহের মধ্যে ৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু: গভর্নর

বিকৃত লাশ দুটি ৩০ ঘণ্টা ধরে গাড়িতে, একজনের মুখ ছিল থ্যাঁতলানো

৫০ হাজার বিদেশির নাগরিকত্ব বাতিল করল কুয়েত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

৭৬১ মামলায় আসামি ১,১৬৮ পুলিশ: কারাগারে ৬৩, বাকিরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে

৭৬১ মামলায় আসামি ১,১৬৮ পুলিশ: কারাগারে ৬৩, বাকিরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে

সম্পর্কিত

ফুলতলায় অস্ত্র ও গুলি জব্দ

ফুলতলায় অস্ত্র ও গুলি জব্দ

সারজিসের বিরুদ্ধে বিএনপি নেতার মানহানি মামলা

সারজিসের বিরুদ্ধে বিএনপি নেতার মানহানি মামলা

নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, মারা গেলেন দগ্ধ আরও একজন

নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, মারা গেলেন দগ্ধ আরও একজন

আজ আন্তর্জাতিক যুব দিবস: ফেনীতে প্রশিক্ষণ পেলেও কর্মসংস্থানের সংকট, যুবসমাজের হতাশা

আজ আন্তর্জাতিক যুব দিবস: ফেনীতে প্রশিক্ষণ পেলেও কর্মসংস্থানের সংকট, যুবসমাজের হতাশা