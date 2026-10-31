সাজেকে ইউপিডিএফ ও জেএসএসের গোলাগুলি
রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে পাহাড়ের দুই সশস্ত্র সংগঠন ইউপিডিএফ (প্রসীত খীসা) ও জেএসএসের (সন্তু লারমা) মধ্যে দফায় দফায় গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকাটিতে। আজ শনিবার দুপুরে সাজেক ইউনিয়নের কলাবুনিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
গোলাগুলির বিষয়টি সাজেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তোফাজ্জল হোসেন নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) ও ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) সদস্যদের মধ্যে এ গোলাগুলি হয়েছে। তবে হতাহতের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
এদিকে সাজেক গণঅধিকার রক্ষা কমিটি ও কার্বারি অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে অনির্দিষ্টকালের সাজেক সড়ক অবরোধ দশম দিনে আজ শনিবার ভোর ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শিথিল রাখা হয়।