Ajker Patrika
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খাগড়াছড়ি

সাজেকে ইউপিডিএফ ও জেএসএসের গোলাগুলি

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৬, ১৮: ৪৫
সাজেকে ইউপিডিএফ ও জেএসএসের গোলাগুলি
দেশের অন্যতম আকর্ষণীয় বিনোদনকেন্দ্র সাজেক। ফাইল ছবি

রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে পাহাড়ের দুই সশস্ত্র সংগঠন ইউপিডিএফ (প্রসীত খীসা) ও জেএসএসের (সন্তু লারমা) মধ্যে দফায় দফায় গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকাটিতে। আজ শনিবার দুপুরে সাজেক ইউনিয়নের কলাবুনিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

গোলাগুলির বিষয়টি সাজেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তোফাজ্জল হোসেন নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) ও ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) সদস্যদের মধ্যে এ গোলাগুলি হয়েছে। তবে হতাহতের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এদিকে সাজেক গণঅধিকার রক্ষা কমিটি ও কার্বারি অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে অনির্দিষ্টকালের সাজেক সড়ক অবরোধ দশম দিনে আজ শনিবার ভোর ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শিথিল রাখা হয়।

বিষয়:

রাঙামাটিখাগড়াছড়িবাঘাইছড়িচট্টগ্রাম বিভাগগোলাগুলিসাজেক ভ্যালি
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