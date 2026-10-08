Ajker Patrika
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খাগড়াছড়ি

দুর্ঘটনায় আহতের পকেটে মিলল ৯৫০ ইয়াবা, পুলিশ পাহারায় হাসপাতালে

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি 
দুর্ঘটনায় আহতের পকেটে মিলল ৯৫০ ইয়াবা, পুলিশ পাহারায় হাসপাতালে
জব্দ করা ইয়াবা। ছবি: সংগৃহীত

খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত এক মোটরসাইকেল আরোহীর পকেট থেকে ৯৫০টি ইয়াবা উদ্ধারের দাবি করেছে পুলিশ। পরিচয় শনাক্ত করতে তাঁর পকেট তল্লাশির সময় একটি প্যাকেট থেকে এসব ইয়াবা পাওয়া যায়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে পুলিশ পাহারায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়কের মানিকছড়ির গভামারা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তির নাম মো. এনামুল হক (৪৫)। পকেটে থাকা পরিচয়পত্রের তথ্য অনুযায়ী, তিনি চট্টগ্রামের বায়েজিদ থানার উত্তর কুলগাঁও এলাকার রাজা মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গভামারা এলাকায় একটি ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এনামুল হক গুরুতর আহত হন। এতে তাঁর মোটরসাইকেলও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মানিকছড়ি উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে যান এবং পুলিশকে খবর দেন।

পরে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এ সময় আহত ব্যক্তির নাম-ঠিকানা শনাক্ত করতে তাঁর প্যান্টের পকেট তল্লাশি করা হয়। পকেটে থাকা সন্দেহজনক একটি প্যাকেট খুলে ৯৫০টি ইয়াবা পাওয়া যায় বলে পুলিশ জানায়।

পুলিশের ভাষ্য, হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর এনামুলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক প্রবণ চাকমা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন। পরে তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশ পাহারায় সেখানে পাঠানো হয়।

মানিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদ খান চৌধুরী বলেন, আহত ব্যক্তির পকেটে ইয়াবা পাওয়ায় তাঁকে ইয়াবা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

খাগড়াছড়িইয়াবাদুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগ
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