মানিকছড়িতে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি শিশু

চলতি বছর দেশে হামের প্রাদুর্ভাব বাড়লেও খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় তা ছিল শূন্যের কোঠায়। এই অবস্থায় সেখানকার মানুষজন খানিকটা স্বস্তিতে ছিল। তবে আজ শনিবার (২৫ এপ্রিল) দুপুরে হামের উপসর্গ নিয়ে আট বছর বয়সী এক শিশু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছে।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, শিশু আবু হানজাল চট্টগ্রামের একটি মাদ্রাসার ছাত্র। কয়েক দিন ধরে শরীরে উচ্চমাত্রার জ্বর, সর্দি-কাশি, চোখ লাল হওয়া, মুখের ভেতরে, গালের ভেতরে ও বাইরের অংশে ছোট দাগ দেখা দেওয়াসহ হামের নানা উপসর্গ থাকলেও প্রথমে বিষয়টি হালকাভাবে নেন অভিভাবকেরা। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে শিশুটির নানা আজ তাকে মানিকছড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। চিকিৎসক তাকে ভর্তি করে পৃথক কক্ষে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসাধীন রেখেছেন।
শিশুটির নানা উপজেলার গচ্ছাবিল এলাকার বাসিন্দা আবদুল লতিফ জানান, ‘প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকেরা হাম বলেই ধারণা করছেন। তবে তার অবস্থা মোটামুটি ভালো।’
মানিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা কর্মকর্তা মোজাহেদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শিশু হানজালই প্রথম রোগী, যে হামের উপসর্গ নিয়ে এখানে ভর্তি হয়েছে। শিশুটিকে আলাদা কক্ষে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, রিপোর্ট এলে নিশ্চিত হওয়া যাবে।’
