Ajker Patrika
খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়িতে ইজিবাইকের চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে শিক্ষিকা নিহত

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৪ জুন ২০২৬, ২৩: ২৫
খাগড়াছড়িতে ইজিবাইকের চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে শিক্ষিকা নিহত
অপর্না ধর । ছবি: সংগৃহীত

খাগড়াছড়ি শহরে ইজিবাইকের চাকার সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে অপর্না ধর (২৫) নামের এক শিক্ষক মারা গেছেন।

আজ রোববার (১৪ জুন) সন্ধ্যায় শহরের শালবাগান গেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিক্ষিকা খাগড়াছড়ি শালবন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, শালবন গেট এলাকায় তাঁর ওড়না ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের চাকার সঙ্গে পেঁচিয়ে যায়। এতে তিনি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে খাগড়াছড়ি সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কায়কিসলু বলেন, এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

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