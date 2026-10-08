সম্প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন খাগড়াছড়ি সদর

খাগড়াছড়িতে সম্প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে খাগড়াছড়ি সদর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে পানছড়ি উপজেলা দলকে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা দল।
খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের উদ্যোগে এবং খাগড়াছড়ি সেনা রিজিয়নের সার্বিক সহযোগিতায় আয়োজিত টুর্নামেন্টে জেলার নয়টি উপজেলার ১০টি দল অংশ নেয়।
ফাইনালে প্রধান অতিথি ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ওয়াদুদ ভূঁইয়া এমপি।
ওয়াদুদ ভূঁইয়া বলেন, খেলাধুলা তরুণদের মাদক ও অপরাধ থেকে দূরে রাখার পাশাপাশি পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপ ও কৃতিত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। বিপুলসংখ্যক দর্শক গ্যালারিতে বসে ফাইনাল খেলা উপভোগ করেন। এ সময় খাগড়াছড়ি রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কে এম ওবায়দুল হক, জেলা প্রশাসক মো. আনোয়ার সাদাত, খাগড়াছিড়ি পুলিশ সুপার মো. মোরতোজা আলী খাঁন, পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ম্রাসা থোয়াই মারমা উপস্থিত ছিলেন।
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