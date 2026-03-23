মোটরসাইকেলে তেল পাচ্ছেন না বাইকাররা, সাজেক ভ্রমণ না করেই ফিরছেন পর্যটকেরা

খাগড়াছড়িতে জ্বালানি তেলের সংকটের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন পর্যটক ও স্থানীয়রা। ঈদুল ফিতরের টানা ছুটিতে ঈদের তৃতীয় দিনেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিপুলসংখ্যক বাইকার ও ভ্রমণপিপাসু খাগড়াছড়িতে ঘুরতে এসেছেন। তবে হঠাৎ জ্বালানি সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেওয়ায় অনেকেই বিপাকে পড়েছেন।
তেল সরবরাহ না থাকায় খাগড়াছড়ি সদরের কয়েকটি ফিলিং স্টেশন বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়াও খাগড়াছড়িতে জ্বালানি তেলের তীব্র সংকট উপজেলাগুলোর অধিকাংশ খুচরা দোকানেও তেল সরবরাহ বন্ধ। ঈদুল ফিতরের ছুটিতে পর্যটনে এসে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে স্থানীয় বাইকাররা।
স্থানীয় জ্বালানি তেলের ফিলিং স্টেশনগুলোয় লম্বা লাইন দিয়েও তেল না পাওয়ায় ভোগান্তিতে পড়তে হয় সাজেকগামী বাইকারদের। এতে করে কেউ তেল না পাওয়ার ফলে সাজেক ঘুরতে না পেরেই ফিরে যেতে দেখা গেছে।
আজ সোমবার বিকেলে খাগড়াছড়ি সদরের মেহেরুন নেছা ফিলিং স্টেশনে গিয়ে দেখা যায়, শত শত বাইক প্রধান সড়কে ওপর পর্যন্ত দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করছে। এ সময় খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ যানজট নিরসনের কাজ করছে। তবে দুর্ভোগে পড়ে যাত্রী ও পথচারীরা।
খাগড়াছড়ি শহরের মেহেরুন নেছা ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার প্রবীর কুমার দাশ জানান, তেল সংকট নেই। ঈদের কারণে বাড়তি চাপ রয়েছে ফিলিং স্টেশনে। তাই লম্বা লাইনে অপেক্ষা করে তেল সংগ্রহ করছেন।
সাজেকে বেড়াতে আসা পর্যটক বাইকার আরিয়ান বলেন, ‘ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত চলে এসেছি। এখান থেকে সাজেক যাব আবার আসব সেই তেল বাইকে নেই। আমরা কী করব। আমরা ভোগান্তিতে পড়তেছি।’
খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মো. আনোয়ার সাদাত বলেন, ‘খাগড়াছড়িতে আজকের দিন পর্যন্ত তেল সংকট নেই। আমরা গ্রাহকের চাহিদামতো তেল সরবরাহ করার জন্য ফিলিং স্টেশনগুলোতে নির্দেশ দেওয়া আছে।’
পাবনার সাঁথিয়ায় বড়াল নদ থেকে জাহিদ হাসান (৩৫) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (২৩ মার্চ) দুপুরে উপজেলার সিলন্দা বাজার এলাকায় নদে ভাসমান অবস্থায় তাঁর লাশ পাওয়া যায়। জানা গেছে, জাহিদ হাসান জেলার চাটমোহর উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের অমৃতকুণ্ডা হাটপাড়া গ্রামের কাজেম প্রামাণিকের ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
ঝালকাঠি সদর উপজেলার পোনাবালিয়া ইউনিয়নের পূর্ব ভাওতিতা এলাকায় ভুক্তভোগী এক মা তাঁর ১৩ মাস বয়সী সন্তানের লাশ নিয়ে প্রেমিক হৃদয় ব্যাপারীর বিচারের দাবি জানিয়েছেন। সোমবার (২৩ মার্চ) দুপুরে উপজেলার পোনাবালিয়া ইউনিয়নের পূর্ব ভাউতিতা গ্রামে মানববন্ধনের মাধ্যমে এই দাবি জানান।২ ঘণ্টা আগে
ঈদের ছুটির পর ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরের ফিলিং স্টেশনগুলোয় সোমবার বিকেল থেকে পেট্রল, অকটেন দেওয়া শুরু করেছে। এই খবরে দূরদূরান্ত থেকে জ্বালানি নিতে লম্বা লাইন দিয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহীরা। এ ছাড়া অনেকে এসেছেন বোতল ও কনটেইনার নিয়ে জ্বালানি নিতে। এতে বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়েছে ফিলিং স্টেশনগুলোয়।২ ঘণ্টা আগে
ঝালকাঠিতে ঢাকাগামী বাসে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগে দুই পরিবহন কাউন্টারে অভিযান চালিয়ে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সোমবার (২৩ মার্চ) সন্ধ্যায় ঝালকাঠি বাসস্ট্যান্ডে জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে ঢাকাগামী লাবিবা ও বলেশ্বর বাস কাউন্টারকে যথাক্রমে পাঁচ ও ছয় হাজার টাকা করে...২ ঘণ্টা আগে