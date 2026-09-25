টানা দুই বছর শূন্য পাস মাদ্রাসায় নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ, তদন্তে কমিটি

জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে একটি মাদ্রাসায় টানা দুই বছর দাখিল পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থী পাস না করলেও সেখানে কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে অনিয়ম ও অর্থ লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। ২০২৪ সালে নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া এবং বর্তমানে নবসৃষ্ট অফিস সহায়ক পদে নিয়োগের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।
অভিযোগের পর তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলার সোনামুখী ইউনিয়নের গণিপুর দাখিল মাদ্রাসা নিয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর সোনামুখী ইউনিয়নের কোলা জাফরপুর গ্রামের বাসিন্দা মো. আসমাউল হোসেন লিটন এ অভিযোগ করেন।
ইউএনও আশিক-উর-রহমান স্বাক্ষরিত চিঠিতে তদন্ত কমিটিকে সরেজমিনে তদন্ত করে মতামতসহ জরুরি ভিত্তিতে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. আমিরুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সিদ্দিকুর রহমান ও উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার মীর মোহাম্মদ আলী।
লিখিত অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালে মাদ্রাসাটিতে নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগের সময় নিয়োগ বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং পরে ওই কর্মচারীর এমপিওভুক্তির কার্যক্রমও সম্পন্ন হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। নিয়োগের বৈধতা ও প্রক্রিয়া মূল কাগজপত্রের ভিত্তিতে যাচাইয়ের দাবি জানানো হয়েছে।
বর্তমানে নবসৃষ্ট অফিস সহায়ক পদটির অনুমোদন, প্রয়োজনীয়তা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আইন ও বিধি যথাযথভাবে মানা হয়েছে কি না, তা তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রাখার আবেদন করা হয়েছে।
অভিযোগে আরও বলা হয়, পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ স্থানীয়ভাবে রয়েছে। বিপুল অর্থের বিনিময়ে আক্কেলপুর পৌরসভার শ্রীকৃষ্টপুর মধ্যপাড়ার বাসিন্দা মো. জিল্লুর রহমানের ছেলে মো. জাকির হোসেনকে অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
অভিযোগকারী আসমাউল হোসেন লিটন জানান, ২০২৫ ও ২০২৬ সালের দাখিল পরীক্ষায় মাদ্রাসাটির কোনো শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়নি। অথচ একাডেমিক কার্যক্রমে নজর না দিয়ে নতুন করে অর্থের বিনিময়ে নিয়োগের চেষ্টা চলছে। তিনি ২০২৪ সালের নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়াতেও অনিয়ম ও অর্থ লেনদেনের অভিযোগ করেন।
তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে মাদ্রাসার সুপার মো. হাবিবুর রহমান বলেন, ‘সরকারি বিধিবিধান মেনেই নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি ঈর্ষান্বিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। নিয়োগে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি সঠিক নয়।’
মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বিদ্যুৎ বলেন, ‘মাদ্রাসায় নিয়োগ নিয়ে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে, সেগুলো আমার জানা মতে সঠিক নয়। কর্মচারী নিয়োগের বিষয়ে বিধি মোতাবেক সব প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।’
এ বিষয়ে ইউএনও আশিক-উর-রহমান বলেন, ‘মাদ্রাসার নিয়োগসহ বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তের জন্য তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেবে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হবে।’
দিনাজপুরের বিরামপুর সীমান্তে ৯ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করেছে বিএসএফ। তাঁদের মধ্যে দুই নারীসহ তিনজনকে আটক করে ভারতে ফেরত পাঠিয়েছে বিজিবি। বাকি ছয়জনকে খুঁজে পায়নি বিজিবি।১১ মিনিট আগে
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নে নির্মাণাধীন একটি মার্কেটের পাশে ঝুলন্ত অবস্থায় দিনমজুর ফখরুল ইসলাম জিহাদের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।১৩ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার ছয়টি নদ-নদী ও অসংখ্য খালের জমি দখলের অভিযোগে ৩০২ জনকে চিহ্নিত করেছে জেলা প্রশাসন। উচ্ছেদ পরিকল্পনা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। তবে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করতে অর্থ বরাদ্দের অপেক্ষার কথা জানিয়েছে প্রশাসন।১৪ মিনিট আগে
বঙ্গোপসাগরে বৈরি আবহাওয়ার কারণে এলএনজিবাহী জাহাজ থেকে গ্যাস খালাসে কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় সাময়িকভাবে গ্যাসের চাপ কম ছিল। তবে আজ (শুক্রবার) সকাল ৭টা ১৮ মিনিট থেকে খালাস কার্যক্রম শুরু হয়েছে...২২ মিনিট আগে